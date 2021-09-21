https://ria.ru/20210921/kuleba-1751206225.html

Кулеба ответил на слова Байдена о нежелании новой "холодной войны"

Кулеба ответил на слова Байдена о нежелании новой "холодной войны" - РИА Новости, 21.09.2021

Кулеба ответил на слова Байдена о нежелании новой "холодной войны"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который находится в США, прокомментировал заявление президента США Джозефа Байдена о том, что Вашингтон не... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T20:09

2021-09-21T20:09

2021-09-21T20:09

в мире

украина

сша

джо байден

дмитрий кулеба

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КИЕВ, 21 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который находится в США, прокомментировал заявление президента США Джозефа Байдена о том, что Вашингтон не стремится к развязыванию новой "холодной войны", заявив, что такое стремление очень похвально для США, однако в мире есть страны, которые такой войны хотят.Ранее президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что Вашингтон не стремится к новой "холодной войне" и расколу мира."Я думаю, что нежелание разворачивать "холодную войну" очередную - это очень похвально для США. Но есть, к сожалению, государства, и это, в том числе, РФ, которые ищут этой войны. Поэтому вопрос не в том, что Соединенные Штаты не будут делать инициативно, а в том, что они будут делать для того, чтобы другие не разворачивали "холодные" и "горячие" войны", - сказал он во время общения с журналистами. Видео опубликовал телеканал "Дом" в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20210915/pushkov-1750093639.html

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в мире, украина, сша, джо байден, дмитрий кулеба