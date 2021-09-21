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Кулеба ответил на слова Байдена о нежелании новой "холодной войны"
Кулеба ответил на слова Байдена о нежелании новой "холодной войны" - РИА Новости, 21.09.2021
Кулеба ответил на слова Байдена о нежелании новой "холодной войны"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который находится в США, прокомментировал заявление президента США Джозефа Байдена о том, что Вашингтон не... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T20:09
2021-09-21T20:09
в мире
украина
сша
джо байден
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 21 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который находится в США, прокомментировал заявление президента США Джозефа Байдена о том, что Вашингтон не стремится к развязыванию новой "холодной войны", заявив, что такое стремление очень похвально для США, однако в мире есть страны, которые такой войны хотят.Ранее президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что Вашингтон не стремится к новой "холодной войне" и расколу мира."Я думаю, что нежелание разворачивать "холодную войну" очередную - это очень похвально для США. Но есть, к сожалению, государства, и это, в том числе, РФ, которые ищут этой войны. Поэтому вопрос не в том, что Соединенные Штаты не будут делать инициативно, а в том, что они будут делать для того, чтобы другие не разворачивали "холодные" и "горячие" войны", - сказал он во время общения с журналистами. Видео опубликовал телеканал "Дом" в своем Telegram-канале.
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в мире, украина, сша, джо байден, дмитрий кулеба
20:09 21.09.2021
 
Кулеба ответил на слова Байдена о нежелании новой "холодной войны"

Глава МИД Украины Кулеба: США не стремиться к новой "холодной войне" и это похвально

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 21 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который находится в США, прокомментировал заявление президента США Джозефа Байдена о том, что Вашингтон не стремится к развязыванию новой "холодной войны", заявив, что такое стремление очень похвально для США, однако в мире есть страны, которые такой войны хотят.
Ранее президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН, заявил, что Вашингтон не стремится к новой "холодной войне" и расколу мира.
"Я думаю, что нежелание разворачивать "холодную войну" очередную - это очень похвально для США. Но есть, к сожалению, государства, и это, в том числе, РФ, которые ищут этой войны. Поэтому вопрос не в том, что Соединенные Штаты не будут делать инициативно, а в том, что они будут делать для того, чтобы другие не разворачивали "холодные" и "горячие" войны", - сказал он во время общения с журналистами. Видео опубликовал телеканал "Дом" в своем Telegram-канале.
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В миреУкраинаСШАДжо БайденДмитрий Кулеба
 
 
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