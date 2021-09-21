https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751181494.html
Байден: США помогут развивающимся странам в борьбе с климатическим кризисом
Байден: США помогут развивающимся странам в борьбе с климатическим кризисом - РИА Новости, 21.09.2021
Байден: США помогут развивающимся странам в борьбе с климатическим кризисом
США намерены удвоить помощь развивающимся странам в преодолении последствий глобального изменения климата, объявил с трибуны ООН президент Джо Байден. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:32
2021-09-21T17:32
2021-09-21T18:01
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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. США намерены удвоить помощь развивающимся странам в преодолении последствий глобального изменения климата, объявил с трибуны ООН президент Джо Байден."В апреле я объявил, что Соединенные Штаты удвоят ассигнования на помощь развивающимся странам в преодолении климатического кризиса... Сегодня я горд объявить, что мы будем работать с конгрессом над очередным удвоением этой суммы", - сказал Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН.Он уверен, что США вместе с другими странами-донорами смогут собрать 100 миллиардов долларов, запланированных на помощь развивающемуся миру в преодолении последствий глобального потепления.
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в мире, сша, оон, джо байден, генеральная ассамблея оон, климат
17:32 21.09.2021 (обновлено: 18:01 21.09.2021)
Байден: США помогут развивающимся странам в борьбе с климатическим кризисом
Байден: США намерены удвоить помощь развивающимся странам из-за климатического кризиса