https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751181494.html

Байден: США помогут развивающимся странам в борьбе с климатическим кризисом

Байден: США помогут развивающимся странам в борьбе с климатическим кризисом - РИА Новости, 21.09.2021

Байден: США помогут развивающимся странам в борьбе с климатическим кризисом

США намерены удвоить помощь развивающимся странам в преодолении последствий глобального изменения климата, объявил с трибуны ООН президент Джо Байден. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:32

2021-09-21T17:32

2021-09-21T18:01

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джо байден

генеральная ассамблея оон

климат

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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. США намерены удвоить помощь развивающимся странам в преодолении последствий глобального изменения климата, объявил с трибуны ООН президент Джо Байден."В апреле я объявил, что Соединенные Штаты удвоят ассигнования на помощь развивающимся странам в преодолении климатического кризиса... Сегодня я горд объявить, что мы будем работать с конгрессом над очередным удвоением этой суммы", - сказал Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН.Он уверен, что США вместе с другими странами-донорами смогут собрать 100 миллиардов долларов, запланированных на помощь развивающемуся миру в преодолении последствий глобального потепления.

https://ria.ru/20210914/klimat-1749979389.html

сша

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в мире, сша, оон, джо байден, генеральная ассамблея оон, климат