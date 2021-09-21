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Наука
https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751133569.html
Ученые определили специфику иммунного ответа на коронавирус
Ученые определили специфику иммунного ответа на коронавирус - РИА Новости, 21.09.2021
Ученые определили специфику иммунного ответа на коронавирус
Австрийские ученые выяснили, что вирус SARS-CoV-2 вызывает уникальный ответ иммунной системы человека. В крови пациентов с COVID -19 присутствует отчетливый... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:11
2021-09-21T14:11
наука
австрия
здоровье
биология
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Австрийские ученые выяснили, что вирус SARS-CoV-2 вызывает уникальный ответ иммунной системы человека. В крови пациентов с COVID -19 присутствует отчетливый набор иммунологических маркеров, по которым коронавирусную инфекцию можно отличить от других вирусных респираторных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.У пациентов с тяжелой формой COVID -19 осложнения часто связаны не с самим вирусом, а с чрезмерной реакции иммунной системы на него. Чтобы точнее определить специфику иммунного ответа на SARS-CoV-2, ученые из Венского медицинского университета провели исследование среди пациентов, обратившихся в Венскую больницу общего профиля с симптомами респираторной вирусной инфекции."У этих пациентов наблюдались типичные симптомы, которые могут возникнуть при инфекции SARS-CoV-2 или других респираторных вирусных инфекциях, например, лихорадка, одышка, кашель, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Роберта Штрассла (Robert Strassl) из отделения лабораторной медицины Института клинической вирусологии. — Мы специально выбрали пациентов, которые посетили больницу в течение первых двух дней после появления симптомов и не имели до этого никаких известных вирусных заболеваний".Ранее в нескольких исследованиях уже писали о специфическом иммунном ответе организма на коронавирус, но эти результаты относились к поздней стадии заболевания и основывались на данных по тяжелобольным пациентам в отделениях интенсивной терапии. Теперь же авторы решили проверить, как иммунная система реагирует на SARS-CoV-2 в ранний постинфекционный период, и отличается ли этот ответ от реакции на известные сезонные респираторные вирусы.По результатам ПЦР-тестов больных, обратившихся в больницу, разделили на группу с положительным результатом на COVID-19 и пациентов с другими инфекциями. Дополнительно собрали контрольную группу из здоровых людей. Все группы протестировали на 65 иммунных маркеров в плазме крови. Всего проанализировали 55 образцов плазмы.В итоге исследователи определили четыре маркера, которые повышаются в крови пациентов с COVID-19 уже на ранней стадии заражения коронавирусом, и отсутствуют при других вирусных инфекциях — вещества-мессенджеры, цитокины BLC/CXCL13, sCD30, MCP-2/CCL8 и IP-10/CXCL10.Авторы надеются, что результаты исследования помогут получить новое представление о специфическом системном иммунном ответе организма на раннем этапе заражения коронавирусной инфекцией и, в конечном итоге, — в разработке инновационных терапевтических стратегий для лечения COVID-19, в том числе затяжной формы заболевания, известной как длительный ковид.
https://ria.ru/20210915/privivka-1750175327.html
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австрия, здоровье, биология, коронавирус covid-19
14:11 21.09.2021
 

Ученые определили специфику иммунного ответа на коронавирус

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера
Пробирки с образцами крови в лаборатории онкологического диспансера - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Австрийские ученые выяснили, что вирус SARS-CoV-2 вызывает уникальный ответ иммунной системы человека. В крови пациентов с COVID -19 присутствует отчетливый набор иммунологических маркеров, по которым коронавирусную инфекцию можно отличить от других вирусных респираторных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.
У пациентов с тяжелой формой COVID -19 осложнения часто связаны не с самим вирусом, а с чрезмерной реакции иммунной системы на него. Чтобы точнее определить специфику иммунного ответа на SARS-CoV-2, ученые из Венского медицинского университета провели исследование среди пациентов, обратившихся в Венскую больницу общего профиля с симптомами респираторной вирусной инфекции.
"У этих пациентов наблюдались типичные симптомы, которые могут возникнуть при инфекции SARS-CoV-2 или других респираторных вирусных инфекциях, например, лихорадка, одышка, кашель, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования Роберта Штрассла (Robert Strassl) из отделения лабораторной медицины Института клинической вирусологии. — Мы специально выбрали пациентов, которые посетили больницу в течение первых двух дней после появления симптомов и не имели до этого никаких известных вирусных заболеваний".
Ранее в нескольких исследованиях уже писали о специфическом иммунном ответе организма на коронавирус, но эти результаты относились к поздней стадии заболевания и основывались на данных по тяжелобольным пациентам в отделениях интенсивной терапии. Теперь же авторы решили проверить, как иммунная система реагирует на SARS-CoV-2 в ранний постинфекционный период, и отличается ли этот ответ от реакции на известные сезонные респираторные вирусы.
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По результатам ПЦР-тестов больных, обратившихся в больницу, разделили на группу с положительным результатом на COVID-19 и пациентов с другими инфекциями. Дополнительно собрали контрольную группу из здоровых людей. Все группы протестировали на 65 иммунных маркеров в плазме крови. Всего проанализировали 55 образцов плазмы.
В итоге исследователи определили четыре маркера, которые повышаются в крови пациентов с COVID-19 уже на ранней стадии заражения коронавирусом, и отсутствуют при других вирусных инфекциях — вещества-мессенджеры, цитокины BLC/CXCL13, sCD30, MCP-2/CCL8 и IP-10/CXCL10.
Авторы надеются, что результаты исследования помогут получить новое представление о специфическом системном иммунном ответе организма на раннем этапе заражения коронавирусной инфекцией и, в конечном итоге, — в разработке инновационных терапевтических стратегий для лечения COVID-19, в том числе затяжной формы заболевания, известной как длительный ковид.
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