https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751120800.html
В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19 - РИА Новости, 21.09.2021
В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
Власти китайского Харбина северо-восточной провинции Хэйлунцзян приняли решение ввести ряд ограничительных мер после того, как в городе был выявлен один случай... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:00
2021-09-21T13:00
2021-09-21T13:07
в мире
китай
харбин
здоровье - общество
хэйлунцзян
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
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ПЕКИН, 21 сен – РИА Новости. Власти китайского Харбина северо-восточной провинции Хэйлунцзян приняли решение ввести ряд ограничительных мер после того, как в городе был выявлен один случай заражения COVID-19, говорится в распространенном заявлении местного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.Местный центр по контролю и профилактике заболеваний ранее отметил, что во вторник Вторая народная больница уезда Баянь сообщила о пациенте с положительным результатом на COVID-19, позже его перевезли в местную инфекционную больницу и поместили на карантин для наблюдения и лечения.Власти опубликовали подробные маршруты, где зараженный был с 7 по 19 сентября, и призвали людей, вступавших с ним в непосредственный контакт или находившихся в тех же местах, незамедлительно связаться с домоуправлением и центром по контролю и профилактике заболеваний, а также не выходить из дома, строго соблюдать меры индивидуальной защиты и оказывать полное содействие медработникам, которые приедут к ним, чтобы сделать тест на COVID-19.Кроме того, всех жителей города призвали активнее участвовать в программе вакцинации, носить защитные маски, часто мыть руки, без особой необходимости не покидать город и не ездить в районы с высоким и средним уровнем риска. В случае повышения температуры тела или появления кашля следует немедленно обратиться к медикам. Также запрещается распространять слухи и ложную информацию об эпидемии.Власти распорядились приостановить работу залов для игры в мацзян (маджонг), бань, кинотеатров, театров, караоке, танцевальных залов, массажных салонов, игровых залов, интернет-кафе, спортзалов и фитнес-центров, где занятия проходят в помещении, небольших гостиниц, которые расположены в подвальных или полуподвальных помещениях. Работу приостановили некоторые клиники, временно не разрешается пускать посторонних в храмы.Достопримечательности, в том числе парки, могут посещать лишь 50% от обычного потока, администрация должна обеспечить строгую проверку на входе электронных "кодов здоровья". Аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, отели, рестораны, торговые центры, супермаркеты, сельскохозяйственные рынки, аптеки, выставочные залы, а также госучреждения и предприятия должны усиливать работу по контролю и профилактике распространения заболевания, не допускать большого скопления людей, на входе измерять температуру, "коды здоровья", проверять наличие масок и проводить регулярную дезинфекцию.Общественный транспорт, включая метро и автобусы, должен ограничить поток пассажиров, автобусы, паромы и такси - работать с открытыми окнами, а водители и пассажиры обязаны носить маски во время поездки.
https://ria.ru/20210812/avstraliya-1745458364.html
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в мире, китай, харбин, здоровье - общество, хэйлунцзян, коронавирус covid-19
ПЕКИН, 21 сен – РИА Новости.
Власти китайского Харбина
северо-восточной провинции Хэйлунцзян
приняли решение ввести ряд ограничительных мер после того, как в городе был выявлен один случай заражения COVID-19, говорится в распространенном заявлении местного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Местный центр по контролю и профилактике заболеваний ранее отметил, что во вторник Вторая народная больница уезда Баянь сообщила о пациенте с положительным результатом на COVID-19, позже его перевезли в местную инфекционную больницу и поместили на карантин для наблюдения и лечения.
Власти опубликовали подробные маршруты, где зараженный был с 7 по 19 сентября, и призвали людей, вступавших с ним в непосредственный контакт или находившихся в тех же местах, незамедлительно связаться с домоуправлением и центром по контролю и профилактике заболеваний, а также не выходить из дома, строго соблюдать меры индивидуальной защиты и оказывать полное содействие медработникам, которые приедут к ним, чтобы сделать тест на COVID-19.
Кроме того, всех жителей города призвали активнее участвовать в программе вакцинации, носить защитные маски, часто мыть руки, без особой необходимости не покидать город и не ездить в районы с высоким и средним уровнем риска. В случае повышения температуры тела или появления кашля следует немедленно обратиться к медикам. Также запрещается распространять слухи и ложную информацию об эпидемии.
Власти распорядились приостановить работу залов для игры в мацзян (маджонг), бань, кинотеатров, театров, караоке, танцевальных залов, массажных салонов, игровых залов, интернет-кафе, спортзалов и фитнес-центров, где занятия проходят в помещении, небольших гостиниц, которые расположены в подвальных или полуподвальных помещениях. Работу приостановили некоторые клиники, временно не разрешается пускать посторонних в храмы.
Достопримечательности, в том числе парки, могут посещать лишь 50% от обычного потока, администрация должна обеспечить строгую проверку на входе электронных "кодов здоровья". Аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, отели, рестораны, торговые центры, супермаркеты, сельскохозяйственные рынки, аптеки, выставочные залы, а также госучреждения и предприятия должны усиливать работу по контролю и профилактике распространения заболевания, не допускать большого скопления людей, на входе измерять температуру, "коды здоровья", проверять наличие масок и проводить регулярную дезинфекцию.
Общественный транспорт, включая метро и автобусы, должен ограничить поток пассажиров, автобусы, паромы и такси - работать с открытыми окнами, а водители и пассажиры обязаны носить маски во время поездки.