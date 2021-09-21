https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751120800.html

В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19

В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19 - РИА Новости, 21.09.2021

В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19

Власти китайского Харбина северо-восточной провинции Хэйлунцзян приняли решение ввести ряд ограничительных мер после того, как в городе был выявлен один случай... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T13:00

2021-09-21T13:00

2021-09-21T13:07

в мире

китай

харбин

здоровье - общество

хэйлунцзян

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

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ПЕКИН, 21 сен – РИА Новости. Власти китайского Харбина северо-восточной провинции Хэйлунцзян приняли решение ввести ряд ограничительных мер после того, как в городе был выявлен один случай заражения COVID-19, говорится в распространенном заявлении местного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.Местный центр по контролю и профилактике заболеваний ранее отметил, что во вторник Вторая народная больница уезда Баянь сообщила о пациенте с положительным результатом на COVID-19, позже его перевезли в местную инфекционную больницу и поместили на карантин для наблюдения и лечения.Власти опубликовали подробные маршруты, где зараженный был с 7 по 19 сентября, и призвали людей, вступавших с ним в непосредственный контакт или находившихся в тех же местах, незамедлительно связаться с домоуправлением и центром по контролю и профилактике заболеваний, а также не выходить из дома, строго соблюдать меры индивидуальной защиты и оказывать полное содействие медработникам, которые приедут к ним, чтобы сделать тест на COVID-19.Кроме того, всех жителей города призвали активнее участвовать в программе вакцинации, носить защитные маски, часто мыть руки, без особой необходимости не покидать город и не ездить в районы с высоким и средним уровнем риска. В случае повышения температуры тела или появления кашля следует немедленно обратиться к медикам. Также запрещается распространять слухи и ложную информацию об эпидемии.Власти распорядились приостановить работу залов для игры в мацзян (маджонг), бань, кинотеатров, театров, караоке, танцевальных залов, массажных салонов, игровых залов, интернет-кафе, спортзалов и фитнес-центров, где занятия проходят в помещении, небольших гостиниц, которые расположены в подвальных или полуподвальных помещениях. Работу приостановили некоторые клиники, временно не разрешается пускать посторонних в храмы.Достопримечательности, в том числе парки, могут посещать лишь 50% от обычного потока, администрация должна обеспечить строгую проверку на входе электронных "кодов здоровья". Аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, отели, рестораны, торговые центры, супермаркеты, сельскохозяйственные рынки, аптеки, выставочные залы, а также госучреждения и предприятия должны усиливать работу по контролю и профилактике распространения заболевания, не допускать большого скопления людей, на входе измерять температуру, "коды здоровья", проверять наличие масок и проводить регулярную дезинфекцию.Общественный транспорт, включая метро и автобусы, должен ограничить поток пассажиров, автобусы, паромы и такси - работать с открытыми окнами, а водители и пассажиры обязаны носить маски во время поездки.

https://ria.ru/20210812/avstraliya-1745458364.html

https://ria.ru/20210912/kitay-1749757657.html

https://ria.ru/20210830/koronavirus-1747884193.html

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харбин

хэйлунцзян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, харбин, здоровье - общество, хэйлунцзян, коронавирус covid-19