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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751103582.html
В Москве выявили 1926 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1926 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.09.2021
В Москве выявили 1926 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (1926), Подмосковье (1101) и Санкт-Петербурге (1060), сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:44
2021-09-21T11:44
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (1926), Подмосковье (1101) и Санкт-Петербурге (1060), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1926, 2. Московская область - 1101, 3. Санкт-Петербург - 1060", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Ненецком (10) и в Чукотском (5) автономных округах.
санкт-петербург
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:44 21.09.2021
 
В Москве выявили 1926 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 1926 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (1926), Подмосковье (1101) и Санкт-Петербурге (1060), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 1926, 2. Московская область - 1101, 3. Санкт-Петербург - 1060", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Ненецком (10) и в Чукотском (5) автономных округах.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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