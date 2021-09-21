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В Москве выявили 1926 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1926 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.09.2021
В Москве выявили 1926 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (1926), Подмосковье (1101) и Санкт-Петербурге (1060), сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:44
2021-09-21T11:44
2021-09-21T11:44
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (1926), Подмосковье (1101) и Санкт-Петербурге (1060), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1926, 2. Московская область - 1101, 3. Санкт-Петербург - 1060", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Ненецком (10) и в Чукотском (5) автономных округах.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 1926 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 1926 новых случаев заражения коронавирусом