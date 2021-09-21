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В Москве выявили 1926 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 1926 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.09.2021

В Москве выявили 1926 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (1926), Подмосковье (1101) и Санкт-Петербурге (1060), сообщили журналистам в... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:44

2021-09-21T11:44

2021-09-21T11:44

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (1926), Подмосковье (1101) и Санкт-Петербурге (1060), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1926, 2. Московская область - 1101, 3. Санкт-Петербург - 1060", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса зафиксировано в Ненецком (10) и в Чукотском (5) автономных округах.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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