https://ria.ru/20210921/koronavirus-1751103224.html

В России за сутки умерли 812 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 812 человек с коронавирусом - РИА Новости, 21.09.2021

В России за сутки умерли 812 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в России зарегистрировали 812 смертей от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:43

2021-09-21T11:43

2021-09-21T12:21

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 812 смертей от COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе.Этот показатель превысил 800 впервые с 26 августа — тогда скончались 820 человек (максимум за все время пандемии). В частности, в Москве умерли 52 пациента, в Санкт-Петербурге — 42, в Свердловской области — 37. Общее количество жертв пандемии достигло 199 808 человек.Число новых случаев COVID-19 составило 19 179 (днем ранее было 19 744), у семи процентов заразившихся нет симптомов. Выписались после лечения 15 437 человек. Темп прироста заболеваемости снизился до 0,26 процента.Всего в России заразились коронавирусом 7 313 851 человек, из них вылечились 6 526 111 пациентов.

https://ria.ru/20210821/koronavirus-1746642992.html

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2021

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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии