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В Подмосковье выросло число госпитализаций больных COVID-19
В Подмосковье выросло число госпитализаций больных COVID-19 - РИА Новости, 21.09.2021
В Подмосковье выросло число госпитализаций больных COVID-19
Рост госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией происходит в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:36
2021-09-21T10:36
2021-09-21T10:36
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Рост госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией происходит в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."Мы видим рост госпитализации. Да, может быть, не такой стремительный, но вместе с тем рост. И на прошлой неделе, и на понедельник мы фиксируем рост. Поэтому на здравоохранение очередная нагрузка, связанная с пандемией", - сказал губернатор на совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Подмосковье выросло число госпитализаций больных COVID-19
Воробьев: в Подмосковье растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом