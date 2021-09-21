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В Подмосковье выросло число госпитализаций больных COVID-19

В Подмосковье выросло число госпитализаций больных COVID-19 - РИА Новости, 21.09.2021

В Подмосковье выросло число госпитализаций больных COVID-19

Рост госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией происходит в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:36

2021-09-21T10:36

2021-09-21T10:36

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Рост госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией происходит в Московской области, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев."Мы видим рост госпитализации. Да, может быть, не такой стремительный, но вместе с тем рост. И на прошлой неделе, и на понедельник мы фиксируем рост. Поэтому на здравоохранение очередная нагрузка, связанная с пандемией", - сказал губернатор на совещании с правительством Подмосковья и главами городских округов.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии