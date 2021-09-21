https://ria.ru/20210921/koreya-1751216511.html
Мун Чжэ Ин предложил объявить о конце войны на Корейском полуострове
Мун Чжэ Ин предложил объявить о конце войны на Корейском полуострове - РИА Новости, 21.09.2021
Мун Чжэ Ин предложил объявить о конце войны на Корейском полуострове
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T22:23
2021-09-21T22:23
2021-09-21T22:23
в мире
южная корея
корейский полуостров
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ООН, 21 сен – РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая.По его словам, Южная Корея полностью привержена достижению полного, длительного мира на Корейском полуострове."Я призываю к скорому возобновлению диалога между двумя Кореями, а также между США и КНДР", - сказал Мун Чжэ Ин.По его словам, в прошлом году он предложил объявить о завершении войны на Корейском полуострове."Сегодня я вновь призываю сообщество наций сосредоточить силы на достижения объявления о конце войны на Корейском полуострове и предлагаю, чтобы две Кореи и США или две Кореи, США и Китай договорились и объявили, что война на Корейском полуострове завершена", - заявил он.По его мнению, если корейские стороны объявят о конце войны, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации полуострова.
https://ria.ru/20210915/raketa-1750114628.html
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в мире, южная корея, корейский полуостров, мун чжэ ин
Мун Чжэ Ин предложил объявить о конце войны на Корейском полуострове
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил объявить о конце войны на Корейском полуострове
ООН, 21 сен – РИА Новости.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин
, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН
, предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове
в присутствии США
и Китая
.
По его словам, Южная Корея полностью привержена достижению полного, длительного мира на Корейском полуострове.
"Я призываю к скорому возобновлению диалога между двумя Кореями, а также между США и КНДР", - сказал Мун Чжэ Ин.
По его словам, в прошлом году он предложил объявить о завершении войны на Корейском полуострове.
"Сегодня я вновь призываю сообщество наций сосредоточить силы на достижения объявления о конце войны на Корейском полуострове и предлагаю, чтобы две Кореи и США или две Кореи, США и Китай договорились и объявили, что война на Корейском полуострове завершена", - заявил он.
По его мнению, если корейские стороны объявят о конце войны, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации полуострова.