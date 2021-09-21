https://ria.ru/20210921/korabl-1751177824.html

На Украине перекрасили российские военные корабли после скандала

На Украине перекрасили российские военные корабли после скандала - РИА Новости, 21.09.2021

На Украине перекрасили российские военные корабли после скандала

В Николаеве художник Вячеслав Балабаев после скандала закрасил бортовой номер на граффити с российским крейсером. Об этом сообщил Укринформ. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:19

2021-09-21T17:19

2021-09-21T18:44

в мире

украина

николаев (украина)

тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751164835_0:288:1080:896_1920x0_80_0_0_7a6133cb50f82440650ab2e0eede212b.jpg

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Николаеве художник Вячеслав Балабаев после скандала закрасил бортовой номер на граффити с российским крейсером. Об этом сообщил Укринформ.Мурал создала частная бизнес-платформа. По словам одного из организаторов, для него выбрали корабли, построенные на местных заводах.Однако накануне открытия произведение Балабаева раскритиковали активисты, которые узнали на изображении тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и ракетный крейсер "Москва". По их мнению, это превращает проект в провокационный, несмотря на то что их сделали в Николаеве.В интервью телеканалу СТБ автор отметил, что над кораблями работали его дед и отец, поэтому, выбрав их, он решил отметить вклад своей семьи в судостроение.В материале Укринформа добавляется, что на месте закрашенного бортового номера дорисовали название недостроенного крейсера "Украина".

https://ria.ru/20210812/ukraina-1745540858.html

https://ria.ru/20210301/karta-1599442960.html

украина

николаев (украина)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, николаев (украина), тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"