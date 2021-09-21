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На Украине перекрасили российские военные корабли после скандала
На Украине перекрасили российские военные корабли после скандала - РИА Новости, 21.09.2021
На Украине перекрасили российские военные корабли после скандала
В Николаеве художник Вячеслав Балабаев после скандала закрасил бортовой номер на граффити с российским крейсером. Об этом сообщил Укринформ. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:19
2021-09-21T18:44
в мире
украина
николаев (украина)
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Николаеве художник Вячеслав Балабаев после скандала закрасил бортовой номер на граффити с российским крейсером. Об этом сообщил Укринформ.Мурал создала частная бизнес-платформа. По словам одного из организаторов, для него выбрали корабли, построенные на местных заводах.Однако накануне открытия произведение Балабаева раскритиковали активисты, которые узнали на изображении тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и ракетный крейсер "Москва". По их мнению, это превращает проект в провокационный, несмотря на то что их сделали в Николаеве.В интервью телеканалу СТБ автор отметил, что над кораблями работали его дед и отец, поэтому, выбрав их, он решил отметить вклад своей семьи в судостроение.В материале Укринформа добавляется, что на месте закрашенного бортового номера дорисовали название недостроенного крейсера "Украина".
https://ria.ru/20210812/ukraina-1745540858.html
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в мире, украина, николаев (украина), тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
17:19 21.09.2021 (обновлено: 18:44 21.09.2021)
 
На Украине перекрасили российские военные корабли после скандала

На Украине художник закрасил бортовой номер российского крейсера на граффити

© Фото : @bvb_southfront/InstagramМурал с изображением кораблей в городе Николаев
Мурал с изображением кораблей в городе Николаев - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Фото : @bvb_southfront/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Николаеве художник Вячеслав Балабаев после скандала закрасил бортовой номер на граффити с российским крейсером. Об этом сообщил Укринформ.
Мурал создала частная бизнес-платформа. По словам одного из организаторов, для него выбрали корабли, построенные на местных заводах.
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Однако накануне открытия произведение Балабаева раскритиковали активисты, которые узнали на изображении тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и ракетный крейсер "Москва". По их мнению, это превращает проект в провокационный, несмотря на то что их сделали в Николаеве.
В интервью телеканалу СТБ автор отметил, что над кораблями работали его дед и отец, поэтому, выбрав их, он решил отметить вклад своей семьи в судостроение.
В материале Укринформа добавляется, что на месте закрашенного бортового номера дорисовали название недостроенного крейсера "Украина".
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