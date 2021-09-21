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Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021
Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
Украина может оказаться под сильным давлением после парламентских выборов в России, написал в Facebook бывший глава МИД страны Павел Климкин. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T02:53
2021-09-21T13:09
в мире
украина
киев
москва
евросоюз
госдума рф
россия
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Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы из-за ситуации в России
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украина может оказаться под сильным давлением после парламентских выборов в России, написал в Facebook бывший глава МИД страны Павел Климкин.Дипломат предположил, что Евросоюз не встанет на сторону Киева, а признает результаты голосования в Госдуму, в том числе в Крыму и Донбассе, поскольку европейские политики надеются на диалог с Москвой из-за ситуации в Афганистане, с высокими ценами на газ, а также для координации политики в отношении Китая.Украинский политик заключил, что "ничто не помешает России воспользоваться этой возможностью". При этом он не уточнил, в чем именно будут заключаться действия Москвы.Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств. В Госдуме подобные обвинения в адрес Москвы назвали фантазией в воображении киевских чиновников.Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент. По предварительным данным, в нижнюю палату парламента проходят пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди". Окончательные результаты ЦИК планирует объявить в пятницу.
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в мире, украина, киев, москва, евросоюз, госдума рф, россия
02:53 21.09.2021 (обновлено: 13:09 21.09.2021)
 
Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму

Экс-глава МИД Украины Климкин: Киеву грозит волна дестабилизации после выборов в России

© AP Photo / Efrem LukatskyБывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украина может оказаться под сильным давлением после парламентских выборов в России, написал в Facebook бывший глава МИД страны Павел Климкин.
Дипломат предположил, что Евросоюз не встанет на сторону Киева, а признает результаты голосования в Госдуму, в том числе в Крыму и Донбассе, поскольку европейские политики надеются на диалог с Москвой из-за ситуации в Афганистане, с высокими ценами на газ, а также для координации политики в отношении Китая.
"Все это дает Путину возможность после проведенных выборов начать новую, гораздо более последовательную и жесткую волну дестабилизации Украины", — утверждает Климкин.
Украинский политик заключил, что "ничто не помешает России воспользоваться этой возможностью". При этом он не уточнил, в чем именно будут заключаться действия Москвы.
Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств. В Госдуме подобные обвинения в адрес Москвы назвали фантазией в воображении киевских чиновников.
Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент. По предварительным данным, в нижнюю палату парламента проходят пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди". Окончательные результаты ЦИК планирует объявить в пятницу.
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