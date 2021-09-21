https://ria.ru/20210921/klimkin-1751067497.html

Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму

Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму - РИА Новости, 21.09.2021

Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму

Украина может оказаться под сильным давлением после парламентских выборов в России, написал в Facebook бывший глава МИД страны Павел Климкин. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T02:53

2021-09-21T02:53

2021-09-21T13:09

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Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы из-за ситуации в России

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украина может оказаться под сильным давлением после парламентских выборов в России, написал в Facebook бывший глава МИД страны Павел Климкин.Дипломат предположил, что Евросоюз не встанет на сторону Киева, а признает результаты голосования в Госдуму, в том числе в Крыму и Донбассе, поскольку европейские политики надеются на диалог с Москвой из-за ситуации в Афганистане, с высокими ценами на газ, а также для координации политики в отношении Китая.Украинский политик заключил, что "ничто не помешает России воспользоваться этой возможностью". При этом он не уточнил, в чем именно будут заключаться действия Москвы.Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств. В Госдуме подобные обвинения в адрес Москвы назвали фантазией в воображении киевских чиновников.Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент. По предварительным данным, в нижнюю палату парламента проходят пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди". Окончательные результаты ЦИК планирует объявить в пятницу.

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в мире, украина, киев, москва, евросоюз, госдума рф, россия