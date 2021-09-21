02:53 21.09.2021 (обновлено: 13:09 21.09.2021)
Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
Экс-глава МИД Украины Климкин: Киеву грозит волна дестабилизации после выборов в России
© AP Photo / Efrem LukatskyБывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Украина может оказаться под сильным давлением после парламентских выборов в России, написал в Facebook бывший глава МИД страны Павел Климкин.
Дипломат предположил, что Евросоюз не встанет на сторону Киева, а признает результаты голосования в Госдуму, в том числе в Крыму и Донбассе, поскольку европейские политики надеются на диалог с Москвой из-за ситуации в Афганистане, с высокими ценами на газ, а также для координации политики в отношении Китая.
"Все это дает Путину возможность после проведенных выборов начать новую, гораздо более последовательную и жесткую волну дестабилизации Украины", — утверждает Климкин.
Украинский политик заключил, что "ничто не помешает России воспользоваться этой возможностью". При этом он не уточнил, в чем именно будут заключаться действия Москвы.
Россия неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств. В Госдуме подобные обвинения в адрес Москвы назвали фантазией в воображении киевских чиновников.
Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент. По предварительным данным, в нижнюю палату парламента проходят пять партий: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — За правду" и "Новые люди". Окончательные результаты ЦИК планирует объявить в пятницу.