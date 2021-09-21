https://ria.ru/20210921/kiberataki-1751181152.html

США сохраняют право отвечать на кибератаки, заявил Байден

США сохраняют право отвечать на кибератаки, заявил Байден - РИА Новости, 21.09.2021

США сохраняют право отвечать на кибератаки, заявил Байден

Президент США Джо Байден заявил, что США сохраняют право решительно отвечать на кибератаки, которые наносят удар по их гражданам и союзникам. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:30

2021-09-21T17:30

2021-09-21T17:30

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джо байден

генеральная ассамблея оон

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ООН, 21 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что США сохраняют право решительно отвечать на кибератаки, которые наносят удар по их гражданам и союзникам."Мы сохраняем право решительно отвечать на кибертаки, которые угрожают нашим гражданам, союзникам или интересам", - заявил Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН.

https://ria.ru/20210801/naryshkin-1743868648.html

сша

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2021

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в мире, сша, оон, джо байден, генеральная ассамблея оон