https://ria.ru/20210921/kiberataki-1751179545.html

В Совфеде рассказали о кибератаках на систему электронного голосования

В Совфеде рассказали о кибератаках на систему электронного голосования - РИА Новости, 21.09.2021

В Совфеде рассказали о кибератаках на систему электронного голосования

Почти 330 кибератак было совершено на систему электронного голосования на выборах в Госдуму из-за рубежа в первые часы ее работы, большая их часть – из США,... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:24

2021-09-21T17:24

2021-09-21T17:38

выборы в государственную думу

политика

севастополь

ростовская область

госдума рф

владимир джабаров

россия

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Почти 330 кибератак было совершено на систему электронного голосования на выборах в Госдуму из-за рубежа в первые часы ее работы, большая их часть – из США, заявил глава рабочей группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров."На систему электронного голосования были организованы беспрецедентные кибератаки. Их цель была дискредитировать систему электронного голосования", - сказал сенатор на заседании комиссии во вторник.Так, по его словам, 17 сентября в первые часы работы сервиса и до 12.00 мск зафиксировано 329 кибератак, их главная цель была затруднить доступ граждан к сервисам электронного голосования.По словам Джабарова, больше половины таких атак исходило с территории США, также кибератаки совершались из Дании, ФРГ, Нидерландов, ОАЭ.Сенатор также сообщил, что с территории США и их партнеров велась работа по противодействию блокировке приложения "Навальный"."Помимо территории США, данного рода противоправная деятельность велась с территорий таких стран, входящих в число военно-политических партнеров США, как Австралия, Болгария, Великобритания, Канада, Чехия, Франция, ФРГ, Италия, Испания, Литва, Люксембург, Норвегия, Арабские Эмираты, Турция, Украина, Швеция, Япония", - уточнил сенатор.Политик также подчеркнул, что конкретные адреса "есть в нашем распоряжении".Приложение "Навальный" было удалено из мобильных версий магазинов приложений GooglePlay и AppStore, стало известно в пятницу утром. Глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что приложение было удалено из раздачи Google и App Store после целого ряда мероприятий, в частности, бесед с послом США в России.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.

https://ria.ru/20210921/vybory-1751154078.html

https://ria.ru/20210920/vmeshatelstvo-1750919762.html

севастополь

ростовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, севастополь, ростовская область, госдума рф, владимир джабаров, россия