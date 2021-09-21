https://ria.ru/20210921/kiberataki-1751179545.html
В Совфеде рассказали о кибератаках на систему электронного голосования
В Совфеде рассказали о кибератаках на систему электронного голосования - РИА Новости, 21.09.2021
В Совфеде рассказали о кибератаках на систему электронного голосования
Почти 330 кибератак было совершено на систему электронного голосования на выборах в Госдуму из-за рубежа в первые часы ее работы, большая их часть – из США,... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:24
2021-09-21T17:24
2021-09-21T17:38
выборы в государственную думу
политика
севастополь
ростовская область
госдума рф
владимир джабаров
россия
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Почти 330 кибератак было совершено на систему электронного голосования на выборах в Госдуму из-за рубежа в первые часы ее работы, большая их часть – из США, заявил глава рабочей группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров."На систему электронного голосования были организованы беспрецедентные кибератаки. Их цель была дискредитировать систему электронного голосования", - сказал сенатор на заседании комиссии во вторник.Так, по его словам, 17 сентября в первые часы работы сервиса и до 12.00 мск зафиксировано 329 кибератак, их главная цель была затруднить доступ граждан к сервисам электронного голосования.По словам Джабарова, больше половины таких атак исходило с территории США, также кибератаки совершались из Дании, ФРГ, Нидерландов, ОАЭ.Сенатор также сообщил, что с территории США и их партнеров велась работа по противодействию блокировке приложения "Навальный"."Помимо территории США, данного рода противоправная деятельность велась с территорий таких стран, входящих в число военно-политических партнеров США, как Австралия, Болгария, Великобритания, Канада, Чехия, Франция, ФРГ, Италия, Испания, Литва, Люксембург, Норвегия, Арабские Эмираты, Турция, Украина, Швеция, Япония", - уточнил сенатор.Политик также подчеркнул, что конкретные адреса "есть в нашем распоряжении".Приложение "Навальный" было удалено из мобильных версий магазинов приложений GooglePlay и AppStore, стало известно в пятницу утром. Глава комиссии Совета федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что приложение было удалено из раздачи Google и App Store после целого ряда мероприятий, в частности, бесед с послом США в России.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
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политика, севастополь, ростовская область, госдума рф, владимир джабаров, россия
17:24 21.09.2021 (обновлено: 17:38 21.09.2021)
В Совфеде рассказали о кибератаках на систему электронного голосования
Джабаров: почти 330 кибератак было совершено на систему онлайн-голосования в первые часы
МОСКВА, 21 сен – РИА Новости.
Почти 330 кибератак было совершено на систему электронного голосования на выборах в Госдуму
из-за рубежа в первые часы ее работы, большая их часть – из США
, заявил глава рабочей группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров
.
"На систему электронного голосования были организованы беспрецедентные кибератаки. Их цель была дискредитировать систему электронного голосования", - сказал сенатор на заседании комиссии во вторник.
Так, по его словам, 17 сентября в первые часы работы сервиса и до 12.00 мск зафиксировано 329 кибератак, их главная цель была затруднить доступ граждан к сервисам электронного голосования.
По словам Джабарова, больше половины таких атак исходило с территории США, также кибератаки совершались из Дании, ФРГ, Нидерландов, ОАЭ.
Сенатор также сообщил, что с территории США и их партнеров велась работа по противодействию блокировке приложения "Навальный".
"Помимо территории США, данного рода противоправная деятельность велась с территорий таких стран, входящих в число военно-политических партнеров США, как Австралия, Болгария, Великобритания, Канада, Чехия, Франция, ФРГ, Италия, Испания, Литва, Люксембург, Норвегия, Арабские Эмираты, Турция, Украина, Швеция, Япония", - уточнил сенатор.
Политик также подчеркнул, что конкретные адреса "есть в нашем распоряжении".
Приложение "Навальный" было удалено из мобильных версий магазинов приложений GooglePlay и AppStore, стало известно в пятницу утром. Глава комиссии Совета федерации
по защите госсуверенитета Андрей Климов
заявил, что приложение было удалено из раздачи Google
и App Store после целого ряда мероприятий, в частности, бесед с послом США в России
.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве
, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях
, а также в Севастополе
.