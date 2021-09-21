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"Сэкономили не на том". Похоронный вопрос ссорит христиан

"Сэкономили не на том". Похоронный вопрос ссорит христиан - РИА Новости, 21.09.2021

"Сэкономили не на том". Похоронный вопрос ссорит христиан

Вместо земли — огонь и лед. У христиан разных стран все популярнее нетрадиционные способы погребения — кремация или даже заморозка тела. Это идет вразрез с... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T08:00

2021-09-21T08:00

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Никита Бизин. Вместо земли — огонь и лед. У христиан разных стран все популярнее нетрадиционные способы погребения — кремация или даже заморозка тела. Это идет вразрез с церковными канонами и вызывает бурные дискуссии. Проблема обостряется множеством суеверий. Как разрешить противоречия — в материале РИА Новости.Каноны и прогрессНаучный прогресс докатился до, пожалуй, самой консервативной сферы услуг — похорон. Так, в США повсеместно легализуют "компостирование" — человеческие останки послужат удобрением. Там же процветает и крионика: замороженные тела хранят в специальных ангарах.Новшества встревожили американских верующих, прежде всего — христиан. Они боятся, что такими темпами традиционный способ погребения — в земле — скоро окажется вне закона. Опасения родились не на пустом месте: численность населения в США ежегодно растет, дома строят все плотнее. Гектары земли под кладбища могут стать роскошью.Обострила проблему пандемия. Опыт многих стран показал, что ритуальные фирмы часто не справляются — отсюда кадры холодильников с трупами, как в Италии.Не осталась в стороне и Россия. За 2020-й в крупных городах, по данным ритуальщиков, на 15 процентов вырос спрос на кремацию. Причины, пояснил президент Союза похоронных организаций Павел Кодыш, две: боязнь заразиться от покойника и цена. Сжечь тело — гораздо дешевле.Хотя для страны, где преобладает православие, это нетипично. Ведь кремация противоречит христианской традиции."Покойника положено хоронить в земле. Это восходит к библейской книге Бытия, где Бог говорит Адаму, что тот, будучи созданным из глины, "возвратится в прах", — поясняет протоиерей Павел Великанов.Еще один аргумент в пользу погребения сводится к одному из главных догматов — вере во всеобщее телесное воскресение. "Тело человека призвано родиться для новой жизни. Ведь смерть — не конец, а всего лишь момент перехода, — говорит богослов. — В этом смысле христианство унаследовало древнюю архетипическую традицию: все, преданное земле, возвращается затем для нового существования"."Это шокирует"Впрочем, нередко церковные каноны конфликтуют с реальностью. Сначала умершего провожают вполне по-христиански: совершают обряд отпевания в храме. А потом предают огню."Хоронили мою одноклассницу, и батюшка пришел в крематорий. В зале прощания поставили аналой с иконой, рядом подсвечник — все организовали сотрудники. Меня, как прихожанку храма, это шокировало. Я спросила священника, насколько это совместимо с православием. Тот лишь развел руками", — вспоминает москвичка Людмила Иванова.Эту проблему в Церкви обсуждают давно. По словам главы Учебного комитета РПЦ протоиерея Максима Козлова, кремацию, с одной стороны, не приветствуют, а с другой — официально она не запрещена."Кремация — не основание для отказа в отпевании, — подчеркивает Козлов. — Хотя ответственный священнослужитель должен побудить родственников к традиционной форме погребения как наиболее благоговейной по отношению к телесному составу усопшего. Разумеется, если нет препятствующих обстоятельств".Отказаться от суеверийВ то же время в РПЦ обращают внимание и на другое противоречие: нередко священников просят отпеть покойника "заочно". Причем уже после погребения в земле.Такого рода обряды Церковь не одобряет. Однако на практике все иначе — доля дистанционных отпеваний во многих приходах намного выше.Как изменить народную традицию — неясно. Протоиерей Максим Козлов поясняет, что заочное отпевание официально тоже не запрещено. Ведь бывают ситуации, когда священник попросту не может вовремя добраться до умершего — к примеру, в отдаленный район."Однако бывает и так, что на дорогой палисандровый гроб не пожалели денег, а на том, чтобы привезти покойника в храм, решили сэкономить, — отмечает отец Максим. — Поэтому не о цене похорон, а о правильно расставленных акцентах духовенство напоминает родным и близким. Чтобы не жалели времени и пришли должным образом проводить человека в последний путь".И, конечно, священнослужители призывают не вдаваться в суеверия. А они довольно популярны — чего только стоит традиция приносить на могилу еду. "Сюда же относится обычай наливать усопшему стопку водки и класть черный хлеб", — обращает внимание известный церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Главное для христиан, по его словам, сохранить память об умершем. И чтобы дорога к его могиле не заросла.

https://ria.ru/20210826/khramy-1747247398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, италия, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение, россия