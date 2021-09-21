https://ria.ru/20210921/kartofel-1751150267.html
Украина стала крупнейшим экспортером картофеля в Белоруссию
Украина стала крупнейшим экспортером картофеля в Белоруссию - РИА Новости, 21.09.2021
Украина стала крупнейшим экспортером картофеля в Белоруссию
Украина стала крупнейшим экспортером картофеля в Белоруссию за семь месяцев 2021 года, поставив в страну 15,5 тысяч тонн, подсчитали аналитики портала EastFruit РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:30
2021-09-21T15:30
2021-09-21T15:30
экономика
украина
белоруссия
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КИЕВ, 21 сен – РИА Новости. Украина стала крупнейшим экспортером картофеля в Белоруссию за семь месяцев 2021 года, поставив в страну 15,5 тысяч тонн, подсчитали аналитики портала EastFruit Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА)."Крупнейшим поставщиком картофеля в Беларусь в первые семь месяцев 2021 года была Украина, откуда было ввезено 15,5 тысяч тонн овощей. Также Беларусь закупала картофель в РФ, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии", - пишет издание.Аналитики отметили, что это "довольно необычное явление", ведь, как правило, во время уборки картофеля, цены на него в стране достигают минимальных значений, да и в целом "Беларусь известна как крупный экспортёр, а не импортёр картофеля". Издание отмечает, что импорт картофеля с Украины в Белоруссию стал возможным благодаря высоким ценам на него. На этой неделе оптовые цены на картофель в Белоруссии достигали 30 центов за килограмм и были выше, чем во всех остальных странах региона, кроме России."Кроме того, картофель в Беларуси сейчас продаётся в среднем на 70% дороже, чем обычно в это время года. Как правило, в середине сентября оптовые покупатели в Беларуси платят за картофель 15-19 центов за килограмм", - сообщается в материале.
https://ria.ru/20210701/urozhay-1739443453.html
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экономика, украина, белоруссия
Украина стала крупнейшим экспортером картофеля в Белоруссию
Украина стала крупнейшим экспортером картофеля в Белоруссию за семь месяцев 2021 года