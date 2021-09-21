https://ria.ru/20210921/kanada-1751071642.html
Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах - РИА Новости, 21.09.2021
Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
Либеральная партия Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо лидирует на парламентских выборах по итогам обработки 50% бюллетеней, свидетельствуют... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T07:14
2021-09-21T07:14
2021-09-21T10:38
в мире
канада
джастин трюдо
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Либеральная партия Канады во главе с премьер-министром Джастином Трюдо лидирует на парламентских выборах по итогам обработки 50% бюллетеней, свидетельствуют официальные данные.Либералы набирают 46,8% против 35,5% голосов, поданных за Консервативную партию Канады.На данный момент партия Трюдо получает 156 мест, что на 14 мест меньше, чем необходимые для мажоритарного правительства 170. Консерваторы получают 123 места.Перед тем, как Трюдо обьявил новые выборы, его партия имела 155 мест в парламенте.По итогам выборов в палату общин будет формироваться новый кабинет и определяться премьер-министр.Для создания мажоритарного правительства, не зависящего от позиции других парламентских фракций, партии-победителю требуется контроль над не менее чем 170 депутатскими местами из 338. Большинство опросов прогнозировали формирование очередного кабинета меньшинства во главе с Трюдо.Телеканалы CBC и CTV News прогнозируют, что новый кабинет будет правительством меньшинства.
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в мире, канада, джастин трюдо
07:14 21.09.2021 (обновлено: 10:38 21.09.2021)
Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах после подсчета 50% голосов
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Либеральная партия Канады
во главе с премьер-министром Джастином Трюдо
лидирует на парламентских выборах по итогам обработки 50% бюллетеней, свидетельствуют официальные данные.
Либералы набирают 46,8% против 35,5% голосов, поданных за Консервативную партию Канады.
На данный момент партия Трюдо получает 156 мест, что на 14 мест меньше, чем необходимые для мажоритарного правительства 170. Консерваторы получают 123 места.
Перед тем, как Трюдо обьявил новые выборы, его партия имела 155 мест в парламенте.
По итогам выборов в палату общин будет формироваться новый кабинет и определяться премьер-министр.
Для создания мажоритарного правительства, не зависящего от позиции других парламентских фракций, партии-победителю требуется контроль над не менее чем 170 депутатскими местами из 338. Большинство опросов прогнозировали формирование очередного кабинета меньшинства во главе с Трюдо.
Телеканалы CBC и CTV News прогнозируют, что новый кабинет будет правительством меньшинства.