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России нужна своя крупная платформа для IT-проектов, заявил Мишустин
России нужна своя крупная платформа для IT-проектов, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.09.2021
России нужна своя крупная платформа для IT-проектов, заявил Мишустин
России нужна собственная крупная платформа для хостинга IT-проектов и участия компаний в международных разработках, власти также будут создавать условия для... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T11:47
2021-09-21T11:47
технологии
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. России нужна собственная крупная платформа для хостинга IT-проектов и участия компаний в международных разработках, власти также будут создавать условия для возвращения в страну IT-специалистов,&nbsp;а ведению бизнеса в этой сфере поможет институт IT-омбудсмена, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Впервые в нашей стране появится институт IT-омбудсмена. Это поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере. Более того, запустим программу стимулирования участия нашего бизнеса в международных open-source-альянсах. У нас должна появиться собственная платформа в этой сфере (другими словами – российский "Гитхаб")", - отметил премьер в своем видеообращении к участникам форума Kazan Digital Week - 2021.По словам Мишустина, российские власти&nbsp;продолжат продвигать российские&nbsp;разработки за рубеж, внедрять отечественное инженерное программное обеспечение для моделирования и проектирования объектов в промышленности, а также "создавать условия для привлечения высококлассных специалистов IT-сектора и возвращения в Россию тех, кто уехал работать за границу".Мишустин напомнил, что правительство утвердило второй пакет решений для ускоренного развития IT-индустрии - это около 60 мер поддержки по самым разным направлениям, которые&nbsp;стимулируют внедрение отечественных технологий для бизнеса, офисного программного обеспечения и операционных систем, развитие образовательных и медицинских сервисов российского производства."Станут активнее применяться решения в сфере искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей, облачных хранилищ. Будут разработаны дополнительные инструменты для снижения административной нагрузки на IT-компании", - пообещал премьер.GitHub (Гитхаб) - это крупнейший зарубежный веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.
https://ria.ru/20210914/putin-1750046382.html
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технологии, михаил мишустин, россия
11:47 21.09.2021
 
России нужна своя крупная платформа для IT-проектов, заявил Мишустин

Мишустин: России нужна своя крупная платформа для IT-проектов и высококлассные специалисты

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. России нужна собственная крупная платформа для хостинга IT-проектов и участия компаний в международных разработках, власти также будут создавать условия для возвращения в страну IT-специалистов, а ведению бизнеса в этой сфере поможет институт IT-омбудсмена, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Впервые в нашей стране появится институт IT-омбудсмена. Это поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере. Более того, запустим программу стимулирования участия нашего бизнеса в международных open-source-альянсах. У нас должна появиться собственная платформа в этой сфере (другими словами – российский "Гитхаб")", - отметил премьер в своем видеообращении к участникам форума Kazan Digital Week - 2021.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ и руководством партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 17:07
Поддержка IT-отрасли является ключевой задачей, заявил Путин
По словам Мишустина, российские власти продолжат продвигать российские разработки за рубеж, внедрять отечественное инженерное программное обеспечение для моделирования и проектирования объектов в промышленности, а также "создавать условия для привлечения высококлассных специалистов IT-сектора и возвращения в Россию тех, кто уехал работать за границу".
Мишустин напомнил, что правительство утвердило второй пакет решений для ускоренного развития IT-индустрии - это около 60 мер поддержки по самым разным направлениям, которые стимулируют внедрение отечественных технологий для бизнеса, офисного программного обеспечения и операционных систем, развитие образовательных и медицинских сервисов российского производства.
"Станут активнее применяться решения в сфере искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей, облачных хранилищ. Будут разработаны дополнительные инструменты для снижения административной нагрузки на IT-компании", - пообещал премьер.
GitHub (Гитхаб) - это крупнейший зарубежный веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.
Сотрудник дата-центра - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 11:08
Правительство утвердило дорожную карту развития IT-отрасли
 
ТехнологииМихаил МишустинРоссия
 
 
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