https://ria.ru/20210921/it-1751104371.html

России нужна своя крупная платформа для IT-проектов, заявил Мишустин

России нужна своя крупная платформа для IT-проектов, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.09.2021

России нужна своя крупная платформа для IT-проектов, заявил Мишустин

России нужна собственная крупная платформа для хостинга IT-проектов и участия компаний в международных разработках, власти также будут создавать условия для... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T11:47

2021-09-21T11:47

2021-09-21T11:47

технологии

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. России нужна собственная крупная платформа для хостинга IT-проектов и участия компаний в международных разработках, власти также будут создавать условия для возвращения в страну IT-специалистов, а ведению бизнеса в этой сфере поможет институт IT-омбудсмена, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Впервые в нашей стране появится институт IT-омбудсмена. Это поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере. Более того, запустим программу стимулирования участия нашего бизнеса в международных open-source-альянсах. У нас должна появиться собственная платформа в этой сфере (другими словами – российский "Гитхаб")", - отметил премьер в своем видеообращении к участникам форума Kazan Digital Week - 2021.По словам Мишустина, российские власти продолжат продвигать российские разработки за рубеж, внедрять отечественное инженерное программное обеспечение для моделирования и проектирования объектов в промышленности, а также "создавать условия для привлечения высококлассных специалистов IT-сектора и возвращения в Россию тех, кто уехал работать за границу".Мишустин напомнил, что правительство утвердило второй пакет решений для ускоренного развития IT-индустрии - это около 60 мер поддержки по самым разным направлениям, которые стимулируют внедрение отечественных технологий для бизнеса, офисного программного обеспечения и операционных систем, развитие образовательных и медицинских сервисов российского производства."Станут активнее применяться решения в сфере искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей, облачных хранилищ. Будут разработаны дополнительные инструменты для снижения административной нагрузки на IT-компании", - пообещал премьер.GitHub (Гитхаб) - это крупнейший зарубежный веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.

https://ria.ru/20210914/putin-1750046382.html

https://ria.ru/20210914/it-1749966219.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, михаил мишустин, россия