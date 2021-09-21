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Байден назвал условие возвращения США к иранской ядерной сделке
Байден назвал условие возвращения США к иранской ядерной сделке - РИА Новости, 21.09.2021
Байден назвал условие возвращения США к иранской ядерной сделке
США готовы вернуться к полному соблюдению иранской ядерной сделки, если Тегеран поступит так же, заявил президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:34
2021-09-21T17:37
в мире
сша
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
джо байден
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ООН, 21 сен - РИА Новости. США готовы вернуться к полному соблюдению иранской ядерной сделки, если Тегеран поступит так же, заявил президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН."Соединенные Штаты сохраняют приверженность тому, чтобы не допустить обладания Ираном ядерного оружия", - сказал Байден, выступая со своим первым на посту президента США обращении с трибуны ООН. По его словам, "вместе с группой "Пять+1" США готовы работать путем дипломатии над возвращением Ирана к соблюдению (соглашения) при условии, что Иран будет действовать так же".
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сша
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в мире, сша, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), джо байден
17:34 21.09.2021 (обновлено: 17:37 21.09.2021)
 
Байден назвал условие возвращения США к иранской ядерной сделке

Байден: США вернутся к соблюдению ядерной сделки по Ирану, если Тегеран поступит так же

© Fotolia / Borna_MirФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Fotolia / Borna_Mir
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ООН, 21 сен - РИА Новости. США готовы вернуться к полному соблюдению иранской ядерной сделки, если Тегеран поступит так же, заявил президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН.
"Соединенные Штаты сохраняют приверженность тому, чтобы не допустить обладания Ираном ядерного оружия", - сказал Байден, выступая со своим первым на посту президента США обращении с трибуны ООН. По его словам, "вместе с группой "Пять+1" США готовы работать путем дипломатии над возвращением Ирана к соблюдению (соглашения) при условии, что Иран будет действовать так же".
Тяжеловодный ядерный реактор в Араке, Иран - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля 2020, 04:22
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
 
В миреСШАИранСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Джо Байден
 
 
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