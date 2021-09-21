https://ria.ru/20210921/iran-1751182107.html
Байден назвал условие возвращения США к иранской ядерной сделке
Байден назвал условие возвращения США к иранской ядерной сделке - РИА Новости, 21.09.2021
Байден назвал условие возвращения США к иранской ядерной сделке
США готовы вернуться к полному соблюдению иранской ядерной сделки, если Тегеран поступит так же, заявил президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:34
2021-09-21T17:34
2021-09-21T17:37
в мире
сша
иран
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg
ООН, 21 сен - РИА Новости. США готовы вернуться к полному соблюдению иранской ядерной сделки, если Тегеран поступит так же, заявил президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН."Соединенные Штаты сохраняют приверженность тому, чтобы не допустить обладания Ираном ядерного оружия", - сказал Байден, выступая со своим первым на посту президента США обращении с трибуны ООН. По его словам, "вместе с группой "Пять+1" США готовы работать путем дипломатии над возвращением Ирана к соблюдению (соглашения) при условии, что Иран будет действовать так же".
https://ria.ru/20200714/1574265977.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_163:0:2374:1658_1920x0_80_0_0_e37399634fe322af08fb5766dbf6cc1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), джо байден
17:34 21.09.2021 (обновлено: 17:37 21.09.2021)
Байден назвал условие возвращения США к иранской ядерной сделке
Байден: США вернутся к соблюдению ядерной сделки по Ирану, если Тегеран поступит так же