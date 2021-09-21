https://ria.ru/20210921/iran-1751182107.html

Байден назвал условие возвращения США к иранской ядерной сделке

Байден назвал условие возвращения США к иранской ядерной сделке - РИА Новости, 21.09.2021

Байден назвал условие возвращения США к иранской ядерной сделке

США готовы вернуться к полному соблюдению иранской ядерной сделки, если Тегеран поступит так же, заявил президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:34

2021-09-21T17:34

2021-09-21T17:37

в мире

сша

иран

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/101870/38/1018703856_0:30:2500:1436_1920x0_80_0_0_f98a1e4148cceb858518e115d5472490.jpg

ООН, 21 сен - РИА Новости. США готовы вернуться к полному соблюдению иранской ядерной сделки, если Тегеран поступит так же, заявил президент США Джо Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН."Соединенные Штаты сохраняют приверженность тому, чтобы не допустить обладания Ираном ядерного оружия", - сказал Байден, выступая со своим первым на посту президента США обращении с трибуны ООН. По его словам, "вместе с группой "Пять+1" США готовы работать путем дипломатии над возвращением Ирана к соблюдению (соглашения) при условии, что Иран будет действовать так же".

https://ria.ru/20200714/1574265977.html

сша

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), джо байден