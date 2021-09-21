https://ria.ru/20210921/igrok-1751032403.html

9 лет без денег: как Достоевский писал роман за 26 дней

9 лет без денег: как Достоевский писал роман за 26 дней - РИА Новости, 21.09.2021

9 лет без денег: как Достоевский писал роман за 26 дней

Достоевский тяжело переживал утрату жены и брата, едва сводил концы с концами, отбиваясь от многочисленных кредиторов и содержа множество родственников. Чтобы хоть как-то поправить свое положение, он заключил крайне невыгодный контракт. Либо Федор Михайлович успевает написать совершенно новый роман меньше чем за месяц, либо теряет все.

2021-09-21T14:00

2021-09-21T14:00

2021-09-21T14:05

истории.doc

образование - общество

история

литература

иван тургенев

федор достоевский

лев толстой (писатель)

государственный литературный музей

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9 лет без денег: как Достоевский писал роман за 26 дней Достоевский тяжело переживал утрату жены и брата, едва сводил концы с концами, отбиваясь от многочисленных кредиторов и содержа множество родственников. Чтобы хоть как-то поправить свое положение, он заключил крайне невыгодный контракт. Либо Федор Михайлович успевает написать совершенно новый роман меньше чем за месяц, либо теряет все. audio/mpeg

9 лет без денег: как Достоевский писал роман за 26 дней Достоевский тяжело переживал утрату жены и брата, едва сводил концы с концами, отбиваясь от многочисленных кредиторов и содержа множество родственников. Чтобы хоть как-то поправить свое положение, он заключил крайне невыгодный контракт. Либо Федор Михайлович успевает написать совершенно новый роман меньше чем за месяц, либо теряет все. audio/mpeg

О невероятной истории написания романа “Игрок” рассказала Ольга Николаевна Сахник - научный сотрудник отдела ГМИРЛИ имени В. И. Даля "Дом-музей Ф. М. Достоевского". Эпизод подготовлен в партнерстве с Новосибирским академическим молодежным театром "Глобус" и Международным культурным центром "Достоевский+".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru________Сценарий эпизода: Артем БуфтякЭксперт эпизода: Ольга СахникГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Дарья Дубинина, Игорь Кривицкий, Георгий Сладков, Наталия ШашинаЗвукорежиссер: Андрей ТемновСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, история, литература, иван тургенев, федор достоевский, лев толстой (писатель), государственный литературный музей, российская империя, подкаст, единый государственный экзамен (егэ), аудио