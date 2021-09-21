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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20210921/igrok-1751032403.html
9 лет без денег: как Достоевский писал роман за 26 дней
9 лет без денег: как Достоевский писал роман за 26 дней - РИА Новости, 21.09.2021
9 лет без денег: как Достоевский писал роман за 26 дней
Достоевский тяжело переживал утрату жены и брата, едва сводил концы с концами, отбиваясь от многочисленных кредиторов и содержа множество родственников. Чтобы хоть как-то поправить свое положение, он заключил крайне невыгодный контракт. Либо Федор Михайлович успевает написать совершенно новый роман меньше чем за месяц, либо теряет все.
2021-09-21T14:00
2021-09-21T14:05
истории.doc
образование - общество
история
литература
иван тургенев
федор достоевский
лев толстой (писатель)
государственный литературный музей
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9 лет без денег: как Достоевский писал роман за 26 дней
Достоевский тяжело переживал утрату жены и брата, едва сводил концы с концами, отбиваясь от многочисленных кредиторов и содержа множество родственников. Чтобы хоть как-то поправить свое положение, он заключил крайне невыгодный контракт. Либо Федор Михайлович успевает написать совершенно новый роман меньше чем за месяц, либо теряет все.
audio/mpeg
9 лет без денег: как Достоевский писал роман за 26 дней
Достоевский тяжело переживал утрату жены и брата, едва сводил концы с концами, отбиваясь от многочисленных кредиторов и содержа множество родственников. Чтобы хоть как-то поправить свое положение, он заключил крайне невыгодный контракт. Либо Федор Михайлович успевает написать совершенно новый роман меньше чем за месяц, либо теряет все.
audio/mpeg
О невероятной истории написания романа “Игрок” рассказала Ольга Николаевна Сахник - научный сотрудник отдела ГМИРЛИ имени В. И. Даля "Дом-музей Ф. М. Достоевского". Эпизод подготовлен в партнерстве с Новосибирским академическим молодежным театром "Глобус" и Международным культурным центром "Достоевский+".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru________Сценарий эпизода: Артем БуфтякЭксперт эпизода: Ольга СахникГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Дарья Дубинина, Игорь Кривицкий, Георгий Сладков, Наталия ШашинаЗвукорежиссер: Андрей ТемновСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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образование - общество, история, литература, иван тургенев, федор достоевский, лев толстой (писатель), государственный литературный музей, российская империя, подкаст, единый государственный экзамен (егэ), аудио
14:00 21.09.2021 (обновлено: 14:05 21.09.2021)
 

9 лет без денег: как Достоевский писал роман за 26 дней

Истории.doc
9 лет без денег: как Достоевский писал роман за 26 дней
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Достоевский тяжело переживал утрату жены и брата, едва сводил концы с концами, отбиваясь от многочисленных кредиторов и содержа множество родственников. Чтобы хоть как-то поправить свое положение, он заключил крайне невыгодный контракт. Либо Федор Михайлович успевает написать совершенно новый роман меньше чем за месяц, либо теряет все.
О невероятной истории написания романа “Игрок” рассказала Ольга Николаевна Сахник - научный сотрудник отдела ГМИРЛИ имени В. И. Даля "Дом-музей Ф. М. Достоевского". Эпизод подготовлен в партнерстве с Новосибирским академическим молодежным театром "Глобус" и Международным культурным центром "Достоевский+".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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________

Сценарий эпизода: Артем Буфтяк
Эксперт эпизода: Ольга Сахник
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Дарья Дубинина, Игорь Кривицкий, Георгий Сладков, Наталия Шашина
Звукорежиссер: Андрей Темнов
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Истории.docОбразование - ОбществоисториялитератураИван ТургеневФедор ДостоевскийЛев Толстой (писатель)Государственный Литературный музейРоссийская империяПодкастЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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