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Наука
https://ria.ru/20210921/honor-1751115483.html
Компания Honor может попасть под американские санкции
Компания Honor может попасть под американские санкции - РИА Новости, 21.09.2021
Компания Honor может попасть под американские санкции
Официальные лица США намерены внести китайского производителя гаджетов в список организаций, с которыми запрещено сотрудничать американским компаниям. Об этом... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:38
2021-09-21T12:38
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Официальные лица США намерены внести китайского производителя гаджетов в список организаций, с которыми запрещено сотрудничать американским компаниям. Об этом сообщает The Washington Post.Отделение Honor от корпорации Huawei, которое произошло год назад, не убедило американские ведомства в независимости компании. На включении Honor в список настаивают Пентагон и министерство энергетики. Решение, как отмечают в The Washington Post, остается за президентом США Джо Байденом.В случае, если Honor окажется в санкционном списке, компания лишиться возможности работать, например с Google. Иначе говоря, устройства компании перестанут поддерживать сервисы поискового гиганта, что произошло с Huawei.Формальной причиной включения Huawei в список в 2019 году стало то, что телекоммуникационное оборудование китайской компании, включая базовые станции 5G, в США посчитали угрозой нацбезопасности.
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технологии, huawei technologies, google
12:38 21.09.2021
 

Компания Honor может попасть под американские санкции

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСмартфон HUAWEI Honor 30
Смартфон HUAWEI Honor 30 - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Официальные лица США намерены внести китайского производителя гаджетов в список организаций, с которыми запрещено сотрудничать американским компаниям. Об этом сообщает The Washington Post.
Отделение Honor от корпорации Huawei, которое произошло год назад, не убедило американские ведомства в независимости компании. На включении Honor в список настаивают Пентагон и министерство энергетики. Решение, как отмечают в The Washington Post, остается за президентом США Джо Байденом.
В случае, если Honor окажется в санкционном списке, компания лишиться возможности работать, например с Google. Иначе говоря, устройства компании перестанут поддерживать сервисы поискового гиганта, что произошло с Huawei.
Формальной причиной включения Huawei в список в 2019 году стало то, что телекоммуникационное оборудование китайской компании, включая базовые станции 5G, в США посчитали угрозой нацбезопасности.
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