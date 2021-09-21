https://ria.ru/20210921/honor-1751115483.html
Компания Honor может попасть под американские санкции
Компания Honor может попасть под американские санкции - РИА Новости, 21.09.2021
Компания Honor может попасть под американские санкции
Официальные лица США намерены внести китайского производителя гаджетов в список организаций, с которыми запрещено сотрудничать американским компаниям. Об этом... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:38
2021-09-21T12:38
2021-09-21T12:38
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Официальные лица США намерены внести китайского производителя гаджетов в список организаций, с которыми запрещено сотрудничать американским компаниям. Об этом сообщает The Washington Post.Отделение Honor от корпорации Huawei, которое произошло год назад, не убедило американские ведомства в независимости компании. На включении Honor в список настаивают Пентагон и министерство энергетики. Решение, как отмечают в The Washington Post, остается за президентом США Джо Байденом.В случае, если Honor окажется в санкционном списке, компания лишиться возможности работать, например с Google. Иначе говоря, устройства компании перестанут поддерживать сервисы поискового гиганта, что произошло с Huawei.Формальной причиной включения Huawei в список в 2019 году стало то, что телекоммуникационное оборудование китайской компании, включая базовые станции 5G, в США посчитали угрозой нацбезопасности.
https://ria.ru/20210708/harmony-1740307190.html
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