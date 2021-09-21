https://ria.ru/20210921/hanks-1751025261.html

Появился трейлер фильма, где Том Хэнкс с собакой остаются одни на планете

Появился трейлер фильма, где Том Хэнкс с собакой остаются одни на планете - РИА Новости, 21.09.2021

Появился трейлер фильма, где Том Хэнкс с собакой остаются одни на планете

В Сети появился трейлер фильма "Финч", сообщает Collider. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T05:14

2021-09-21T05:14

2021-09-21T10:35

культура

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ридли скотт

том хэнкс

pixar

новости культуры

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Сети появился трейлер фильма "Финч", сообщает Collider. События в ленте разворачиваются после солнечной вспышки, из-за которой почти все люди погибли. Главную роль в проекте исполнил Том Хэнкс. Он сыграл инженера, сконструировавшего робота, чтобы тот присматривал за его псом после смерти самого изобретателя. Втроем они отправляются в путешествие по опустевшей планете.Андроида, который учится быть настоящим человеком для собаки, озвучил Калеб Лэндри Джонс.Судя по трейлеру, проект будет похож на комбинацию анимационного фильма Pixar "ВАЛЛ-И" и "Марсианина" Ридли Скотта, считает автор Collider. "Финч" выйдет 5 ноября на платформе Apple TV+.

https://ria.ru/20210916/shvartsenegger-1750153412.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple, ридли скотт, том хэнкс, pixar, новости культуры, кино и сериалы