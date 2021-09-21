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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210921/hanks-1751025261.html
Появился трейлер фильма, где Том Хэнкс с собакой остаются одни на планете
Появился трейлер фильма, где Том Хэнкс с собакой остаются одни на планете - РИА Новости, 21.09.2021
Появился трейлер фильма, где Том Хэнкс с собакой остаются одни на планете
В Сети появился трейлер фильма "Финч", сообщает Collider. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T05:14
2021-09-21T10:35
культура
apple
ридли скотт
том хэнкс
pixar
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Сети появился трейлер фильма "Финч", сообщает Collider. События в ленте разворачиваются после солнечной вспышки, из-за которой почти все люди погибли. Главную роль в проекте исполнил Том Хэнкс. Он сыграл инженера, сконструировавшего робота, чтобы тот присматривал за его псом после смерти самого изобретателя. Втроем они отправляются в путешествие по опустевшей планете.Андроида, который учится быть настоящим человеком для собаки, озвучил Калеб Лэндри Джонс.Судя по трейлеру, проект будет похож на комбинацию анимационного фильма Pixar "ВАЛЛ-И" и "Марсианина" Ридли Скотта, считает автор Collider. "Финч" выйдет 5 ноября на платформе Apple TV+.
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apple, ридли скотт, том хэнкс, pixar, новости культуры, кино и сериалы
05:14 21.09.2021 (обновлено: 10:35 21.09.2021)
 

Появился трейлер фильма, где Том Хэнкс с собакой остаются одни на планете

Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Сети появился трейлер фильма "Финч", сообщает Collider.
События в ленте разворачиваются после солнечной вспышки, из-за которой почти все люди погибли. Главную роль в проекте исполнил Том Хэнкс. Он сыграл инженера, сконструировавшего робота, чтобы тот присматривал за его псом после смерти самого изобретателя. Втроем они отправляются в путешествие по опустевшей планете.
Андроида, который учится быть настоящим человеком для собаки, озвучил Калеб Лэндри Джонс.
Судя по трейлеру, проект будет похож на комбинацию анимационного фильма Pixar "ВАЛЛ-И" и "Марсианина" Ридли Скотта, считает автор Collider.
"Финч" выйдет 5 ноября на платформе Apple TV+.
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