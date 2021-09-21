https://ria.ru/20210921/gosduma-1751217470.html

В Госдуме рассказали, как депутаты могут образовывать фракции

В Госдуме рассказали, как депутаты могут образовывать фракции - РИА Новости, 21.09.2021

В Госдуме рассказали, как депутаты могут образовывать фракции

Самовыдвиженцы и одномандатники, избранные в Госдуму от партии, не прошедшей в парламент, имеют возможность присоединяться к существующим фракциям, могут и не... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T22:38

2021-09-21T22:38

2021-09-21T22:38

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политика

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Самовыдвиженцы и одномандатники, избранные в Госдуму от партии, не прошедшей в парламент, имеют возможность присоединяться к существующим фракциям, могут и не присоединяться, но свою фракцию им создавать запрещено, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета по регламенту ГД Михаил Романов ("Единая Россия")."Единая Россия" по итогам выборов в Госдуму получает 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За Правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. По одному мандату в результате голосования по одномандатным округам у Партии Роста, партии "Родина" и "Гражданской платформы". Пять мандатов получили кандидаты-самовыдвиженцы."В ГД седьмого созыва есть депутаты-одномандатники, не входящие ни в одну из фракций. Возможность не вступать во фракцию или присоединиться к любой из них предусмотрена для депутатов, избранных от партии, федеральный список кандидатов которой не был допущен к распределению депутатских мандатов, а также для депутатов-самовыдвиженцев", - сообщил он.Также он отметил, что по смыслу закона "О статусе сенатора и депутата" фракция - это представительство федерального списка", то есть один выбранный по округу депутат от партии, которая не преодолела процентный барьер в Госдуму, не может образовать свою собственную фракцию.Также он отметил, что деятельность фракции регулируется регламентом Госдумы.Кроме того, он сообщил, что действия члена партии в парламенте могут регламентироваться уставом конкретной партии."Депутаты, избранные от партии, у которой в ГД образована фракция, обязаны вступить во фракцию своей партии, сменить фракцию депутат, избранный от партии, не может. В случае выхода из фракции, его полномочия депутата ГД прекращаются", - добавил он.

https://ria.ru/20210921/regions-1751167832.html

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политика, госдума рф, россия