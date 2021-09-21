https://ria.ru/20210921/gosduma-1751131354.html
"Единая Россия" получает конституционное большинство в новом созыве Думы
"Единая Россия" получает конституционное большинство в новом созыве Думы - РИА Новости, 21.09.2021
"Единая Россия" получает конституционное большинство в новом созыве Думы
"Единая Россия", по предварительным итогам подсчёта голосов, получила конституционное большинство в новом созыве Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:00
2021-09-21T14:00
2021-09-21T14:15
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. "Единая Россия", по предварительным итогам подсчёта голосов, получила конституционное большинство в новом созыве Госдумы, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии.Конституционное большинство формируется в нижней палате российского парламента при получении партией более 300 мандатов. Накануне секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что по состоянию на 8 утра понедельника партия получает 120 мандатов по спискам и 195 мандатов по одномандатным округам."По предварительным итогам подсчета (голосов – ред.), "Единая Россия" получила конституционное большинство", - сказали в пресс-службе.Ранее сообщалось, что кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в ГД после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. В федеральном округе на выборах в ГД, где распределяются еще 225 мест в нижней палате парламента, ЕР победила, набрав 49,82% голосов. Мандаты здесь будут распределяться пропорционально числу голосов, отданных пяти партиям, преодолевшим 5-процентный барьер.
https://ria.ru/20210921/avtoritet-1751069631.html
https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html
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политика, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
14:00 21.09.2021 (обновлено: 14:15 21.09.2021)
"Единая Россия" получает конституционное большинство в новом созыве Думы
ЕР по предварительным итогам получила конституционное большинство в новом созыве Госдумы