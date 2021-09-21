https://ria.ru/20210921/gosduma-1751119505.html
Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий - РИА Новости, 21.09.2021
Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
Президент РФ Владимир Путин до конца недели в режиме видеосвязи встретится с лидерами прошедших в Госдуму партий, будет возможность для поздравлений, заявил... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:55
2021-09-21T12:55
2021-09-21T12:55
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_0:0:3450:1941_1920x0_80_0_0_edee953e7e8097a96cfc17c0842841d9.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин до конца недели в режиме видеосвязи встретится с лидерами прошедших в Госдуму партий, будет возможность для поздравлений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я уже вчера говорил, что президент имеет в виду до конца этой недели встречи с руководителями политических партий, будет в режиме видеоконференции. И, конечно, у президента будет возможность поздравить в том числе и партию, которая стала победителем на этих выборах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин поздравить "Единую Россию".Ранее, согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, представители восьми партий прошли в восьмой созыв Госдумы. По федеральному округу, кроме победившей "Единой России", в Госдуму прошли КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди". Кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в ГД.На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и "Справедливая Россия" - по семь, ЛДПР - пять.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_f52b27c050a58bf56e74d9f72f9f173e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, россия
Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
Путин до конца недели в режиме видеосвязи встретится с лидерами прошедших в Госдуму партий
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
до конца недели в режиме видеосвязи встретится с лидерами прошедших в Госдуму
партий, будет возможность для поздравлений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"Я уже вчера говорил, что президент имеет в виду до конца этой недели встречи с руководителями политических партий, будет в режиме видеоконференции. И, конечно, у президента будет возможность поздравить в том числе и партию, которая стала победителем на этих выборах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин поздравить "Единую Россию".
Ранее, согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, представители восьми партий прошли в восьмой созыв Госдумы. По федеральному округу, кроме победившей "Единой России", в Госдуму прошли КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди". Кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в ГД.
На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и "Справедливая Россия" - по семь, ЛДПР - пять.