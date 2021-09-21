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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/gosduma-1751119505.html
Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий - РИА Новости, 21.09.2021
Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
Президент РФ Владимир Путин до конца недели в режиме видеосвязи встретится с лидерами прошедших в Госдуму партий, будет возможность для поздравлений, заявил... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:55
2021-09-21T12:55
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин до конца недели в режиме видеосвязи встретится с лидерами прошедших в Госдуму партий, будет возможность для поздравлений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я уже вчера говорил, что президент имеет в виду до конца этой недели встречи с руководителями политических партий, будет в режиме видеоконференции. И, конечно, у президента будет возможность поздравить в том числе и партию, которая стала победителем на этих выборах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин поздравить "Единую Россию".Ранее, согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, представители восьми партий прошли в восьмой созыв Госдумы. По федеральному округу, кроме победившей "Единой России", в Госдуму прошли КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди". Кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в ГД.На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и "Справедливая Россия" - по семь, ЛДПР - пять.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, россия
12:55 21.09.2021
 
Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий

Путин до конца недели в режиме видеосвязи встретится с лидерами прошедших в Госдуму партий

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин до конца недели в режиме видеосвязи встретится с лидерами прошедших в Госдуму партий, будет возможность для поздравлений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Я уже вчера говорил, что президент имеет в виду до конца этой недели встречи с руководителями политических партий, будет в режиме видеоконференции. И, конечно, у президента будет возможность поздравить в том числе и партию, которая стала победителем на этих выборах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин поздравить "Единую Россию".
Ранее, согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, представители восьми партий прошли в восьмой созыв Госдумы. По федеральному округу, кроме победившей "Единой России", в Госдуму прошли КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди". Кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в ГД.
На выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ и "Справедливая Россия" - по семь, ЛДПР - пять.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковГосдума РФРоссия
 
 
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