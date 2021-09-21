https://ria.ru/20210921/gosduma-1751117583.html
В Кремле ответили на вопрос о кандидатах в руководство Госдумы
В Кремле ответили на вопрос о кандидатах в руководство Госдумы - РИА Новости, 21.09.2021
В Кремле ответили на вопрос о кандидатах в руководство Госдумы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременным вопрос о позиции главы государства в отношении обновления руководящего состава Госдумы. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:47
2021-09-21T12:47
2021-09-21T12:47
выборы в государственную думу
политика
дмитрий песков
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600399_0:0:3318:1867_1920x0_80_0_0_c8e38b480509b20c8816fa03f90e3ae2.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременным вопрос о позиции главы государства в отношении обновления руководящего состава Госдумы.Журналисты спросили Пескова, насколько, по мнению президента, должен обновиться руководящий состав в Госдуме, должен ли прийти новый спикер.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Итоги голосования могут быть окончательно подведены в пятницу, заявила ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741600399_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_08a682358d193acc6dd4339983d68bbb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, дмитрий песков, госдума рф, россия
В Кремле ответили на вопрос о кандидатах в руководство Госдумы
В Кремле сочли вопрос о кандидатах в руководство Госдумы нового созыва преждевременным