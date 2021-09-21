https://ria.ru/20210921/gosduma-1751117583.html

В Кремле ответили на вопрос о кандидатах в руководство Госдумы

В Кремле ответили на вопрос о кандидатах в руководство Госдумы - РИА Новости, 21.09.2021

В Кремле ответили на вопрос о кандидатах в руководство Госдумы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременным вопрос о позиции главы государства в отношении обновления руководящего состава Госдумы. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:47

2021-09-21T12:47

2021-09-21T12:47

выборы в государственную думу

политика

дмитрий песков

госдума рф

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает преждевременным вопрос о позиции главы государства в отношении обновления руководящего состава Госдумы.Журналисты спросили Пескова, насколько, по мнению президента, должен обновиться руководящий состав в Госдуме, должен ли прийти новый спикер.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Итоги голосования могут быть окончательно подведены в пятницу, заявила ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, дмитрий песков, госдума рф, россия