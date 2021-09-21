https://ria.ru/20210921/golosovanie-1751178352.html

В ЦИК заявили о минимальном числе нарушений при голосовании за рубежом

В ЦИК заявили о минимальном числе нарушений при голосовании за рубежом - РИА Новости, 21.09.2021

В ЦИК заявили о минимальном числе нарушений при голосовании за рубежом

Количество нарушений на избирательных участках за рубежом было минимальным, они не повлияли на общий результат выборов, сообщил член ЦИК России Павел Андреев. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:21

2021-09-21T17:21

2021-09-21T17:21

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политика

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Количество нарушений на избирательных участках за рубежом было минимальным, они не повлияли на общий результат выборов, сообщил член ЦИК России Павел Андреев."Количество нарушений, фактов нарушений (во время голосования за рубежом - ред.) настолько минимально и незначительно, что на общий результат повлиять не могло", - сказал Андреев на заседании мониторинговой группы временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября. Итоги голосования могут быть окончательно подведены в пятницу, заявила ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова.Ранее, согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, представители восьми партий прошли в восьмой созыв Госдумы. По федеральному округу, кроме победившей "Единой России", в Госдуму прошли КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди". Кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в ГД.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, кпрф, лдпр, элла памфилова, россия