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Байден пообещал выделить средства на борьбу с голодом
Байден пообещал выделить средства на борьбу с голодом - РИА Новости, 21.09.2021
Байден пообещал выделить средства на борьбу с голодом
Власти США выделяют дополнительные 10 миллиардов долларов на борьбу с голодом как внутри собственной страны, так и за рубежом, объявил американский президент... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:32
2021-09-21T17:32
2021-09-21T17:52
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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Власти США выделяют дополнительные 10 миллиардов долларов на борьбу с голодом как внутри собственной страны, так и за рубежом, объявил американский президент Джо Байден с трибуны ООН."США берут на себя обязательство направить 10 миллиардов долларов на преодоление голода и инвестиции в продовольственные системы как дома, так и за границей", - сказал Байден, выступая на ежегодной 76-й сессии Генассамблеи ООН.
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в мире, сша, оон, джо байден, генеральная ассамблея оон
17:32 21.09.2021 (обновлено: 17:52 21.09.2021)
Байден пообещал выделить средства на борьбу с голодом
Байден: США выделят десять миллиардов долларов на борьбу с голодом в стране и за рубежом