https://ria.ru/20210921/germaniya-1751219322.html

В Германии задержали мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса

В Германии задержали мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса - РИА Новости, 22.09.2021

В Германии задержали мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса

Вооруженного мужчину, захватившего в заложники пассажиров туристического автобуса на магистрали А9 на юге Германии, задержали. РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-21T23:20

2021-09-21T23:20

2021-09-22T01:12

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БЕРЛИН, 21 сен — РИА Новости. Вооруженного мужчину, захватившего в заложники пассажиров туристического автобуса на магистрали А9 на юге Германии, задержали."Оружие пока не удалось обнаружить. Обыск автобуса продолжается", — сообщила в Twitter полиция баварского административного округа Средняя Франкония.Данных о жертвах нет. По информации правоохранительных органов, пострадали два человека.Силовики обещают вскоре разблокировать трассу, которую перекрыли на время спецоперации в обоих направлениях.По данным издания Bild, в автобусе, приехавшем из-за границы, произошла ссора. На место прибыл спецназ, а также полицейский вертолет. Сообщалось о трех взрывах.

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в мире, германия, бавария