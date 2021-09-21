https://ria.ru/20210921/germaniya-1751219322.html
В Германии задержали мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса
В Германии задержали мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса - РИА Новости, 22.09.2021
В Германии задержали мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса
Вооруженного мужчину, захватившего в заложники пассажиров туристического автобуса на магистрали А9 на юге Германии, задержали. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-21T23:20
2021-09-21T23:20
2021-09-22T01:12
в мире
германия
бавария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737894486_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_54ef82906cd2a43009d745b80d1dab47.jpg
БЕРЛИН, 21 сен — РИА Новости. Вооруженного мужчину, захватившего в заложники пассажиров туристического автобуса на магистрали А9 на юге Германии, задержали."Оружие пока не удалось обнаружить. Обыск автобуса продолжается", — сообщила в Twitter полиция баварского административного округа Средняя Франкония.Данных о жертвах нет. По информации правоохранительных органов, пострадали два человека.Силовики обещают вскоре разблокировать трассу, которую перекрыли на время спецоперации в обоих направлениях.По данным издания Bild, в автобусе, приехавшем из-за границы, произошла ссора. На место прибыл спецназ, а также полицейский вертолет. Сообщалось о трех взрывах.
германия
бавария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737894486_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_e2e4e313c5339048e95481a8b72cd5de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, бавария
23:20 21.09.2021 (обновлено: 01:12 22.09.2021)
В Германии задержали мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса
Полиция задержала мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса на юге Германии