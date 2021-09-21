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В Германии задержали мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса
В Германии задержали мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса - РИА Новости, 22.09.2021
В Германии задержали мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса
Вооруженного мужчину, захватившего в заложники пассажиров туристического автобуса на магистрали А9 на юге Германии, задержали. РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-21T23:20
2021-09-22T01:12
в мире
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БЕРЛИН, 21 сен — РИА Новости. Вооруженного мужчину, захватившего в заложники пассажиров туристического автобуса на магистрали А9 на юге Германии, задержали."Оружие пока не удалось обнаружить. Обыск автобуса продолжается", — сообщила в Twitter полиция баварского административного округа Средняя Франкония.Данных о жертвах нет. По информации правоохранительных органов, пострадали два человека.Силовики обещают вскоре разблокировать трассу, которую перекрыли на время спецоперации в обоих направлениях.По данным издания Bild, в автобусе, приехавшем из-за границы, произошла ссора. На место прибыл спецназ, а также полицейский вертолет. Сообщалось о трех взрывах.
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в мире, германия, бавария
23:20 21.09.2021 (обновлено: 01:12 22.09.2021)
 
В Германии задержали мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса

Полиция задержала мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса на юге Германии

© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© AP Photo / Michael Sohn
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БЕРЛИН, 21 сен — РИА Новости. Вооруженного мужчину, захватившего в заложники пассажиров туристического автобуса на магистрали А9 на юге Германии, задержали.
"Оружие пока не удалось обнаружить. Обыск автобуса продолжается", — сообщила в Twitter полиция баварского административного округа Средняя Франкония.
Данных о жертвах нет. По информации правоохранительных органов, пострадали два человека.
Силовики обещают вскоре разблокировать трассу, которую перекрыли на время спецоперации в обоих направлениях.
По данным издания Bild, в автобусе, приехавшем из-за границы, произошла ссора. На место прибыл спецназ, а также полицейский вертолет. Сообщалось о трех взрывах.
 
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