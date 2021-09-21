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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210921/genprokuratura-1751174902.html
ГП будет добиваться наказания для распространителей фейков о выборах
ГП будет добиваться наказания для распространителей фейков о выборах - РИА Новости, 21.09.2021
ГП будет добиваться наказания для распространителей фейков о выборах
Генеральная прокуратура будет добиваться как административного, так и в отдельных случаях уголовного наказания для тех, кто распространял недостоверную... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T17:03
2021-09-21T17:10
выборы в государственную думу
генеральная прокуратура рф
россия
общество
москва
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура будет добиваться как административного, так и в отдельных случаях уголовного наказания для тех, кто распространял недостоверную информацию, призывал к массовым беспорядкам, делал вбросы на прошедших выборах, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров."Органы прокуратуры принципиально реагировали на эти нарушения. Вбросы, заведомо недостоверная информация, призывы к массовым публичным мероприятиям в ходе голосования и даже к массовым беспорядкам мы ограничивали методами прокурорского реагирования. Должен заметить, что эти действия образуют соответствующие составы как административных правонарушений, так даже уголовных преступлений. И эта работа будет продолжена впредь. Мы будем добиваться и привлечения к ответственности лиц, которые допускали эти нарушения, не только ограничивать распространение информации, но и привлекать к ответственности вполне конкретных виновных", - сказал Жафяров на заседании комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.По его словам, 14 сентября по результатам рассмотрения представления прокуратуры Москвы СК возбудил уголовное дело по факту размещения в Telegram-канале "Что делать" призывов к массовым беспорядкам."Мы будем ориентировать органы внутренних дел соответствующим образом поработать в отношении размещения недостоверной информации в плане привлечения к административной ответственности виновных. Ну, и будем работать с Роскомнадзором для привлечения к ответственности средств массовой информации, которые допускают, будут допускать подобного рода нарушения. Поэтому для нас работа еще не закончена", - добавил представитель Генпрокуратуры РФ.
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генеральная прокуратура рф, россия, общество, москва, выборы в государственную думу
17:03 21.09.2021 (обновлено: 17:10 21.09.2021)
 
ГП будет добиваться наказания для распространителей фейков о выборах

Генпрокуратура намерена добиться наказания для распространителей фейков о выборах

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура будет добиваться как административного, так и в отдельных случаях уголовного наказания для тех, кто распространял недостоверную информацию, призывал к массовым беспорядкам, делал вбросы на прошедших выборах, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров.
"Органы прокуратуры принципиально реагировали на эти нарушения. Вбросы, заведомо недостоверная информация, призывы к массовым публичным мероприятиям в ходе голосования и даже к массовым беспорядкам мы ограничивали методами прокурорского реагирования. Должен заметить, что эти действия образуют соответствующие составы как административных правонарушений, так даже уголовных преступлений. И эта работа будет продолжена впредь. Мы будем добиваться и привлечения к ответственности лиц, которые допускали эти нарушения, не только ограничивать распространение информации, но и привлекать к ответственности вполне конкретных виновных", - сказал Жафяров на заседании комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.
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По его словам, 14 сентября по результатам рассмотрения представления прокуратуры Москвы СК возбудил уголовное дело по факту размещения в Telegram-канале "Что делать" призывов к массовым беспорядкам.
"Мы будем ориентировать органы внутренних дел соответствующим образом поработать в отношении размещения недостоверной информации в плане привлечения к административной ответственности виновных. Ну, и будем работать с Роскомнадзором для привлечения к ответственности средств массовой информации, которые допускают, будут допускать подобного рода нарушения. Поэтому для нас работа еще не закончена", - добавил представитель Генпрокуратуры РФ.
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