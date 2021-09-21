https://ria.ru/20210921/genprokuratura-1751174902.html

ГП будет добиваться наказания для распространителей фейков о выборах

ГП будет добиваться наказания для распространителей фейков о выборах - РИА Новости, 21.09.2021

ГП будет добиваться наказания для распространителей фейков о выборах

Генеральная прокуратура будет добиваться как административного, так и в отдельных случаях уголовного наказания для тех, кто распространял недостоверную... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T17:03

2021-09-21T17:03

2021-09-21T17:10

выборы в государственную думу

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура будет добиваться как административного, так и в отдельных случаях уголовного наказания для тех, кто распространял недостоверную информацию, призывал к массовым беспорядкам, делал вбросы на прошедших выборах, сообщил замначальника управления Генпрокуратуры РФ Алексей Жафяров."Органы прокуратуры принципиально реагировали на эти нарушения. Вбросы, заведомо недостоверная информация, призывы к массовым публичным мероприятиям в ходе голосования и даже к массовым беспорядкам мы ограничивали методами прокурорского реагирования. Должен заметить, что эти действия образуют соответствующие составы как административных правонарушений, так даже уголовных преступлений. И эта работа будет продолжена впредь. Мы будем добиваться и привлечения к ответственности лиц, которые допускали эти нарушения, не только ограничивать распространение информации, но и привлекать к ответственности вполне конкретных виновных", - сказал Жафяров на заседании комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.По его словам, 14 сентября по результатам рассмотрения представления прокуратуры Москвы СК возбудил уголовное дело по факту размещения в Telegram-канале "Что делать" призывов к массовым беспорядкам."Мы будем ориентировать органы внутренних дел соответствующим образом поработать в отношении размещения недостоверной информации в плане привлечения к административной ответственности виновных. Ну, и будем работать с Роскомнадзором для привлечения к ответственности средств массовой информации, которые допускают, будут допускать подобного рода нарушения. Поэтому для нас работа еще не закончена", - добавил представитель Генпрокуратуры РФ.

https://ria.ru/20210920/feyk-1750870295.html

https://ria.ru/20210917/vybory-1750541500.html

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генеральная прокуратура рф, россия, общество, москва, выборы в государственную думу