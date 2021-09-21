Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/gazoprovod-1751077450.html
ДНР заявила о повреждении газопровода из-за обстрела украинскими силовиками
ДНР заявила о повреждении газопровода из-за обстрела украинскими силовиками - РИА Новости, 21.09.2021
ДНР заявила о повреждении газопровода из-за обстрела украинскими силовиками
Газопровод поврежден в городе Ясиноватая в Донбассе из-за обстрела со стороны украинских силовиков во вторник, заявил журналистам представитель ДНР в совместном РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T09:12
2021-09-21T09:20
в мире
донецкая народная республика
донбасс
ясиноватая
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2d99b470ac597b52db925897740eb79.jpg
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Газопровод поврежден в городе Ясиноватая в Донбассе из-за обстрела со стороны украинских силовиков во вторник, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее сообщалось, что украинские силовики выпустили в направлении подконтрольного ДНР города Ясиноватая 15 мин калибром 120 миллиметров."В результате обстрела фиксируются попадания на территории училища №69, поврежден газопровод. Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной в СЦКК", - сказал представитель ведомства.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Школа-интернат в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой попала под обстрел во вторник утром, дети и сотрудники переведены в бомбоубежище, сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко."Зафиксированы разрушения в учебном корпусе Ясиноватской санаторной школы-интернат №14. В школе обучается 112 детей. Все детки и сотрудники с самого утра переведены в убежище", - написал в своем Telegram-канале Шевченко.Ясиноватая - подконтрольный ДНР город с населением около 40 тысяч человек. Находится у линии соприкосновения между Донецком и подконтрольной Киеву Авдеевкой и периодически подвергается обстрелам. В Ясиноватой расположен крупный железнодорожный узел.
https://ria.ru/20210918/ucheniya-1750689215.html
https://ria.ru/20210919/donbass-1750750064.html
https://ria.ru/20210915/dnr-1750231862.html
донецкая народная республика
донбасс
ясиноватая
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c62c949423f247f18ad65b5d6c2b05f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, донецкая народная республика, донбасс, ясиноватая, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:12 21.09.2021 (обновлено: 09:20 21.09.2021)
 
ДНР заявила о повреждении газопровода из-за обстрела украинскими силовиками

Представитель ДНР заявил о повреждении газопровода из-за обстрела украинскими силовиками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Газопровод поврежден в городе Ясиноватая в Донбассе из-за обстрела со стороны украинских силовиков во вторник, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее сообщалось, что украинские силовики выпустили в направлении подконтрольного ДНР города Ясиноватая 15 мин калибром 120 миллиметров.
Бойцы Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 18.09.2021
18 сентября, 15:54
В ДНР наблюдают за ситуацией в Донбассе на фоне учений Украины с НАТО
"В результате обстрела фиксируются попадания на территории училища №69, поврежден газопровод. Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной в СЦКК", - сказал представитель ведомства.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 09:46
В ДНР заявили о трех нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Школа-интернат в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой попала под обстрел во вторник утром, дети и сотрудники переведены в бомбоубежище, сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.
"Зафиксированы разрушения в учебном корпусе Ясиноватской санаторной школы-интернат №14. В школе обучается 112 детей. Все детки и сотрудники с самого утра переведены в убежище", - написал в своем Telegram-канале Шевченко.
Ясиноватая - подконтрольный ДНР город с населением около 40 тысяч человек. Находится у линии соприкосновения между Донецком и подконтрольной Киеву Авдеевкой и периодически подвергается обстрелам. В Ясиноватой расположен крупный железнодорожный узел.
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 20:15
В ДНР обвинили Киев в нежелании урегулировать конфликт в Донбассе
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассЯсиноватаяСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
12:52В Сочи вырос спрос на сельский туризм
12:52Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
12:49Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
12:48"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калужской области
12:47В Кремле ответили на вопрос о кандидатах в руководство Госдумы
Лента новостейМолния