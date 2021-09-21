09:12 21.09.2021 (обновлено: 09:20 21.09.2021)
ДНР заявила о повреждении газопровода из-за обстрела украинскими силовиками
Представитель ДНР заявил о повреждении газопровода из-за обстрела украинскими силовиками
ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Газопровод поврежден в городе Ясиноватая в Донбассе из-за обстрела со стороны украинских силовиков во вторник, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Ранее сообщалось, что украинские силовики выпустили в направлении подконтрольного ДНР города Ясиноватая 15 мин калибром 120 миллиметров.
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"В результате обстрела фиксируются попадания на территории училища №69, поврежден газопровод. Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной в СЦКК", - сказал представитель ведомства.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Школа-интернат в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой попала под обстрел во вторник утром, дети и сотрудники переведены в бомбоубежище, сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко.
"Зафиксированы разрушения в учебном корпусе Ясиноватской санаторной школы-интернат №14. В школе обучается 112 детей. Все детки и сотрудники с самого утра переведены в убежище", - написал в своем Telegram-канале Шевченко.
Ясиноватая - подконтрольный ДНР город с населением около 40 тысяч человек. Находится у линии соприкосновения между Донецком и подконтрольной Киеву Авдеевкой и периодически подвергается обстрелам. В Ясиноватой расположен крупный железнодорожный узел.
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