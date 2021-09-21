https://ria.ru/20210921/gazoprovod-1751077450.html

ДНР заявила о повреждении газопровода из-за обстрела украинскими силовиками

ДНР заявила о повреждении газопровода из-за обстрела украинскими силовиками - РИА Новости, 21.09.2021

ДНР заявила о повреждении газопровода из-за обстрела украинскими силовиками

Газопровод поврежден в городе Ясиноватая в Донбассе из-за обстрела со стороны украинских силовиков во вторник, заявил журналистам представитель ДНР в совместном РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T09:12

2021-09-21T09:12

2021-09-21T09:20

в мире

донецкая народная республика

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сцкк

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 21 сен - РИА Новости. Газопровод поврежден в городе Ясиноватая в Донбассе из-за обстрела со стороны украинских силовиков во вторник, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее сообщалось, что украинские силовики выпустили в направлении подконтрольного ДНР города Ясиноватая 15 мин калибром 120 миллиметров."В результате обстрела фиксируются попадания на территории училища №69, поврежден газопровод. Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной в СЦКК", - сказал представитель ведомства.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Школа-интернат в подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой попала под обстрел во вторник утром, дети и сотрудники переведены в бомбоубежище, сообщил глава администрации города Дмитрий Шевченко."Зафиксированы разрушения в учебном корпусе Ясиноватской санаторной школы-интернат №14. В школе обучается 112 детей. Все детки и сотрудники с самого утра переведены в убежище", - написал в своем Telegram-канале Шевченко.Ясиноватая - подконтрольный ДНР город с населением около 40 тысяч человек. Находится у линии соприкосновения между Донецком и подконтрольной Киеву Авдеевкой и периодически подвергается обстрелам. В Ясиноватой расположен крупный железнодорожный узел.

https://ria.ru/20210918/ucheniya-1750689215.html

https://ria.ru/20210919/donbass-1750750064.html

https://ria.ru/20210915/dnr-1750231862.html

донецкая народная республика

донбасс

ясиноватая

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в мире, донецкая народная республика, донбасс, ясиноватая, сцкк, ситуация в днр и лнр