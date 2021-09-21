https://ria.ru/20210921/gazoprovod-1751075189.html

Глава Приамурья сообщил о начале возведения газопровода в Свободном

Глава Приамурья сообщил о начале возведения газопровода в Свободном - РИА Новости, 21.09.2021

Глава Приамурья сообщил о начале возведения газопровода в Свободном

Возведение газопровода началось в городе Свободный - третьем по численности населения городе Приамурья, об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T08:31

2021-09-21T08:31

2021-09-21T08:31

общество

свободный

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 сен – РИА Новости. Возведение газопровода началось в городе Свободный - третьем по численности населения городе Приамурья, об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов."Возведение газопровода в Свободном началось. Первые два этапа работ планируется завершить к августу 2022 года. Общая длина газопроводов по проекту превышает 20 километров. Кроме этого, параллельно уже идет подготовка к строительству первой модульной газовой котельной, которая должна появиться на территории офиса ООО "Теплоинвест" взамен старой. Подрядчик уже приступил к демонтажу мазутных резервуаров", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Под газификацию в Свободном попадают улицы Кручинина, Шатковского, Почтамтская, 50 лет Октября, Луговая, Верхняя, Кооперативная, Нижняя, Михайло-Чесноковская и Бузулинское шоссе. Также проект подразумевает ряд подводов к котельным.Длина газопроводов первого этапа строительства составляет 11 546 м, в том числе линейная протяжённость трассы — 10 936 метров. На втором этапе рабочим предстоит проложить 612 метров газопровода, на третьем — 4 181 метра. Длина газопроводов четвертого этапа строительства — 1 962 метра, в том числе линейная протяжённость трассы 1 856 метра, пятый этап подразумевает прокладку еще 1 910 метров.

https://ria.ru/20210903/svobodnyy-1748574963.html

свободный

амурская область

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общество, свободный, амурская область, василий орлов (губернатор)