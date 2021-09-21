Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210921/gazoprovod-1751075189.html
Глава Приамурья сообщил о начале возведения газопровода в Свободном
Глава Приамурья сообщил о начале возведения газопровода в Свободном - РИА Новости, 21.09.2021
Глава Приамурья сообщил о начале возведения газопровода в Свободном
Возведение газопровода началось в городе Свободный - третьем по численности населения городе Приамурья, об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T08:31
2021-09-21T08:31
общество
свободный
амурская область
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744308060_0:0:2117:1191_1920x0_80_0_0_1c95f955339bd54dded8dedd8cfe3bb3.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 сен – РИА Новости. Возведение газопровода началось в городе Свободный - третьем по численности населения городе Приамурья, об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов."Возведение газопровода в Свободном началось. Первые два этапа работ планируется завершить к августу 2022 года. Общая длина газопроводов по проекту превышает 20 километров. Кроме этого, параллельно уже идет подготовка к строительству первой модульной газовой котельной, которая должна появиться на территории офиса ООО "Теплоинвест" взамен старой. Подрядчик уже приступил к демонтажу мазутных резервуаров", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.Под газификацию в Свободном попадают улицы Кручинина, Шатковского, Почтамтская, 50 лет Октября, Луговая, Верхняя, Кооперативная, Нижняя, Михайло-Чесноковская и Бузулинское шоссе. Также проект подразумевает ряд подводов к котельным.Длина газопроводов первого этапа строительства составляет 11 546 м, в том числе линейная протяжённость трассы — 10 936 метров. На втором этапе рабочим предстоит проложить 612 метров газопровода, на третьем — 4 181 метра. Длина газопроводов четвертого этапа строительства — 1 962 метра, в том числе линейная протяжённость трассы 1 856 метра, пятый этап подразумевает прокладку еще 1 910 метров.
https://ria.ru/20210903/svobodnyy-1748574963.html
свободный
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744308060_173:0:2092:1439_1920x0_80_0_0_acf5b2f24dfdec1ed34a3fb0dff4e9a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, свободный, амурская область, василий орлов (губернатор)
08:31 21.09.2021
 
Глава Приамурья сообщил о начале возведения газопровода в Свободном

Губернатор Амурской области Орлов: в Свободном началось возведение газопровода

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 сен – РИА Новости. Возведение газопровода началось в городе Свободный - третьем по численности населения городе Приамурья, об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.
"Возведение газопровода в Свободном началось. Первые два этапа работ планируется завершить к августу 2022 года. Общая длина газопроводов по проекту превышает 20 километров. Кроме этого, параллельно уже идет подготовка к строительству первой модульной газовой котельной, которая должна появиться на территории офиса ООО "Теплоинвест" взамен старой. Подрядчик уже приступил к демонтажу мазутных резервуаров", - рассказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
Под газификацию в Свободном попадают улицы Кручинина, Шатковского, Почтамтская, 50 лет Октября, Луговая, Верхняя, Кооперативная, Нижняя, Михайло-Чесноковская и Бузулинское шоссе. Также проект подразумевает ряд подводов к котельным.
Длина газопроводов первого этапа строительства составляет 11 546 м, в том числе линейная протяжённость трассы — 10 936 метров. На втором этапе рабочим предстоит проложить 612 метров газопровода, на третьем — 4 181 метра. Длина газопроводов четвертого этапа строительства — 1 962 метра, в том числе линейная протяжённость трассы 1 856 метра, пятый этап подразумевает прокладку еще 1 910 метров.
Привокзальная площадь в городе Свободный Амурской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 15:34Амурская область
Глава Приамурья рассказал о строительстве путепровода в Свободном
 
ОбществоСвободныйАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:37В Петербурге мужчина получил пожизненный срок за убийства пенсионеров
13:35В России до конца года появится должность IT-омбудсмена
13:34В Красноярске пропали две школьницы
13:33В Австралии на фоне локдаунов детям разрешили звать в гости до двух друзей
13:30Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
13:27"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Иркутской области
13:18В "Слуге народа" заявили, что у Зеленского нет конкурентов на выборах
13:16Число верифицированных пользователей сайта госуслуг превысило 85 миллионов
13:13Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого по "делу Скрипалей"
13:10"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Тверской области
13:08Минэкономразвития улучшило прогноз по росту ВВП
13:05Крымские татары назвали позицию Турции по выборам в республике нелогичной
13:00В Харбине вводят ограничения из-за одного случая заражения COVID-19
12:58В Кировской области возбудили дело после слива нефтепродуктов в реку
12:55Путин встретится по видеосвязи с лидерами прошедших в Госдуму партий
12:52В Сочи вырос спрос на сельский туризм
12:52Источник назвал кандидата на пост главы фракции "Единой России" в Госдуме
12:49Пермские власти помогут родственникам пострадавших с проживанием в Москве
12:48"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Калужской области
12:47В Кремле ответили на вопрос о кандидатах в руководство Госдумы
Лента новостейМолния