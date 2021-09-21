https://ria.ru/20210921/gaz-1751208383.html
Цена на газ в Европе снизилась
Цена на газ в Европе снизилась - РИА Новости, 21.09.2021
Цена на газ в Европе снизилась
Цена газа на фьючерсном рынке Европы завершила торги вторника снижением на 3,8 процента после роста более чем на десять процентов днем ранее и составила 876... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T20:42
2021-09-21T20:42
2021-09-21T21:07
экономика
европа
газпром
fitch ratings
северный поток — 2
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865413_0:335:2875:1952_1920x0_80_0_0_cf3fd5fa56bd2b7fa5cbaf4f8fc23f8d.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Цена газа на фьючерсном рынке Европы завершила торги вторника снижением на 3,8 процента после роста более чем на десять процентов днем ранее и составила 876 долларов за одну тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по итогам торгов снизилась почти на четыре процента, до 876 долларов за тысячу кубометров. При этом в течение дня цены достигали 920 долларов за тысячу кубометров и корректировались до почти 850 долларов.Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на десять процентов, 17 сентября выросли на 4,6 процента, а 20 сентября — почти на 12.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня. В понедельник торги закрылись на уровне 880,1 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара.Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток — 2".
https://ria.ru/20210917/gaz-1750381972.html
https://ria.ru/20210920/gaz-1751024548.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865413_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_300ea5e6c9bc8160414b1f0c612c1929.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, газпром, fitch ratings, северный поток — 2, цены на нефть
20:42 21.09.2021 (обновлено: 21:07 21.09.2021)
Цена на газ в Европе снизилась
Цен на газ в Европе снизилась до 876 долларов за тысячу кубометров
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.
Цена газа на фьючерсном рынке Европы
завершила торги вторника снижением на 3,8 процента после роста более чем на десять процентов днем ранее и составила 876 долларов за одну тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по итогам торгов снизилась почти на четыре процента, до 876 долларов за тысячу кубометров. При этом в течение дня цены достигали 920 долларов за тысячу кубометров и корректировались до почти 850 долларов.
Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на десять процентов, 17 сентября выросли на 4,6 процента, а 20 сентября — почти на 12.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня. В понедельник торги закрылись на уровне 880,1 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара.
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко
в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома
", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток — 2
".