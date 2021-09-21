https://ria.ru/20210921/gaz-1751208383.html

Цена на газ в Европе снизилась

Цена на газ в Европе снизилась - РИА Новости, 21.09.2021

Цена на газ в Европе снизилась

Цена газа на фьючерсном рынке Европы завершила торги вторника снижением на 3,8 процента после роста более чем на десять процентов днем ранее и составила 876... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T20:42

2021-09-21T20:42

2021-09-21T21:07

экономика

европа

газпром

fitch ratings

северный поток — 2

цены на нефть

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Цена газа на фьючерсном рынке Европы завершила торги вторника снижением на 3,8 процента после роста более чем на десять процентов днем ранее и составила 876 долларов за одну тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, по итогам торгов снизилась почти на четыре процента, до 876 долларов за тысячу кубометров. При этом в течение дня цены достигали 920 долларов за тысячу кубометров и корректировались до почти 850 долларов.Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на десять процентов, 17 сентября выросли на 4,6 процента, а 20 сентября — почти на 12.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего дня. В понедельник торги закрылись на уровне 880,1 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара.Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток — 2".

https://ria.ru/20210917/gaz-1750381972.html

https://ria.ru/20210920/gaz-1751024548.html

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экономика, европа, газпром, fitch ratings, северный поток — 2, цены на нефть