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МЭА призвало Россию сделать газ доступнее
МЭА призвало Россию сделать газ доступнее - РИА Новости, 21.09.2021
МЭА призвало Россию сделать газ доступнее
Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что Россия могла бы приложить больше усилий для повышения доступности газа в Европе и заполнения хранилищ РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:39
2021-09-21T18:39
экономика
в мире
природный газ
европа
международное энергетическое агентство
газпром
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что Россия могла бы приложить больше усилий для повышения доступности газа в Европе и заполнения хранилищ к зиме, говорится в сообщении МЭА,"МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для повышения доступности газа для Европы и обеспечить заполнение хранилищ до необходимого уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону", - говорится в сообщении агентства.Цены на газ в Европе бьют рекорды - стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара. "Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки - в силу имеющихся возможностей. Средняя заполненность газовых хранилищ в Европе по состоянию на 19 сентября составляла 72%, что почти на 14 процентных пунктов ниже показателя за последние пять лет.МЭА отмечает, что, судя по имеющейся в распоряжении информации, Россия выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами, но экспорт газа в Европу снизился по сравнению с уровнем 2019 года. Агентство также полагает, что в будущем европейский рынок газа может столкнуться с дополнительными сложностями из-за резких похолоданий, особенно если они произойдут в конце зимы.
https://ria.ru/20210921/potok-1751066344.html
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экономика, в мире, природный газ, европа, международное энергетическое агентство, газпром, россия
18:39 21.09.2021
 
МЭА призвало Россию сделать газ доступнее

Международное энергетическое агентство призвало Россию обеспечить заполнение ПХГ Европы

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что Россия могла бы приложить больше усилий для повышения доступности газа в Европе и заполнения хранилищ к зиме, говорится в сообщении МЭА,
"МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для повышения доступности газа для Европы и обеспечить заполнение хранилищ до необходимого уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону", - говорится в сообщении агентства.
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Цены на газ в Европе бьют рекорды - стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара. "Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.
При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки - в силу имеющихся возможностей. Средняя заполненность газовых хранилищ в Европе по состоянию на 19 сентября составляла 72%, что почти на 14 процентных пунктов ниже показателя за последние пять лет.
МЭА отмечает, что, судя по имеющейся в распоряжении информации, Россия выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами, но экспорт газа в Европу снизился по сравнению с уровнем 2019 года. Агентство также полагает, что в будущем европейский рынок газа может столкнуться с дополнительными сложностями из-за резких похолоданий, особенно если они произойдут в конце зимы.
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