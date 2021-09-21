https://ria.ru/20210921/gaz-1751195713.html

МЭА призвало Россию сделать газ доступнее

МЭА призвало Россию сделать газ доступнее - РИА Новости, 21.09.2021

МЭА призвало Россию сделать газ доступнее

Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что Россия могла бы приложить больше усилий для повышения доступности газа в Европе и заполнения хранилищ РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T18:39

2021-09-21T18:39

2021-09-21T18:39

экономика

в мире

природный газ

европа

международное энергетическое агентство

газпром

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что Россия могла бы приложить больше усилий для повышения доступности газа в Европе и заполнения хранилищ к зиме, говорится в сообщении МЭА,"МЭА считает, что Россия могла бы сделать больше для повышения доступности газа для Европы и обеспечить заполнение хранилищ до необходимого уровня в рамках подготовки к наступающему зимнему отопительному сезону", - говорится в сообщении агентства.Цены на газ в Европе бьют рекорды - стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара. "Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки - в силу имеющихся возможностей. Средняя заполненность газовых хранилищ в Европе по состоянию на 19 сентября составляла 72%, что почти на 14 процентных пунктов ниже показателя за последние пять лет.МЭА отмечает, что, судя по имеющейся в распоряжении информации, Россия выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами, но экспорт газа в Европу снизился по сравнению с уровнем 2019 года. Агентство также полагает, что в будущем европейский рынок газа может столкнуться с дополнительными сложностями из-за резких похолоданий, особенно если они произойдут в конце зимы.

https://ria.ru/20210921/potok-1751066344.html

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экономика, в мире, природный газ, европа, международное энергетическое агентство, газпром, россия