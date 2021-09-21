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В Польше связали строительство "Северного потока — 2" с ростом цен на газ
В Польше связали строительство "Северного потока — 2" с ростом цен на газ - РИА Новости, 21.09.2021
В Польше связали строительство "Северного потока — 2" с ростом цен на газ
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий связал строительство трубопровода "Северный поток — 2" с ростом мировых цен на газ. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:04
2021-09-21T15:04
экономика
в мире
природный газ
европа
польша
евросоюз
газпром
балтийское море
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ВАРШАВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий связал строительство трубопровода "Северный поток — 2" с ростом мировых цен на газ."Немецко-российский альянс я считаю стратегическим ошибкой, доказательством чего являются растущие цены газа", - заявил Моравецкий на пресс-конференции во вторник в Варшаве.При этом он признал, что Польша выступает против "Северного потока — 2", так как считает, что его реализация не соответствует польским интересам. "Мы защищаем польские интересы, а увеличение возможности шантажа со стороны России не находится в сфере польских интересов", - сказал премьер.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу."Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по трубе с 1 октября.Цены на газ в Европе бьют рекорды - стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара. "Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.
https://ria.ru/20210921/potok-1751066344.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, в мире, природный газ, европа, польша, евросоюз, газпром, балтийское море, северный поток — 2, матеуш моравецкий, россия
15:04 21.09.2021
 
В Польше связали строительство "Северного потока — 2" с ростом цен на газ

Премьер Польши Моравецкий связал строительство "Северного потока — 2" с ростом цен на газ

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий связал строительство трубопровода "Северный поток — 2" с ростом мировых цен на газ.
"Немецко-российский альянс я считаю стратегическим ошибкой, доказательством чего являются растущие цены газа", - заявил Моравецкий на пресс-конференции во вторник в Варшаве.
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
Вчера, 01:42
В Европе испугались "ценового цунами" из-за "Северного потока — 2"
При этом он признал, что Польша выступает против "Северного потока — 2", так как считает, что его реализация не соответствует польским интересам. "Мы защищаем польские интересы, а увеличение возможности шантажа со стороны России не находится в сфере польских интересов", - сказал премьер.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 22:11
В Германии озвучили "безумный шаг" Берлина по "Северному потоку — 2"
"Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по трубе с 1 октября.
Цены на газ в Европе бьют рекорды - стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара. "Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.
 
ЭкономикаВ миреПриродный газЕвропаПольшаЕвросоюзГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Матеуш МоравецкийРоссия
 
 
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