https://ria.ru/20210921/gaz-1751144900.html

В Польше связали строительство "Северного потока — 2" с ростом цен на газ

В Польше связали строительство "Северного потока — 2" с ростом цен на газ - РИА Новости, 21.09.2021

В Польше связали строительство "Северного потока — 2" с ростом цен на газ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий связал строительство трубопровода "Северный поток — 2" с ростом мировых цен на газ. РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:04

2021-09-21T15:04

2021-09-21T15:04

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евросоюз

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балтийское море

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ВАРШАВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий связал строительство трубопровода "Северный поток — 2" с ростом мировых цен на газ."Немецко-российский альянс я считаю стратегическим ошибкой, доказательством чего являются растущие цены газа", - заявил Моравецкий на пресс-конференции во вторник в Варшаве.При этом он признал, что Польша выступает против "Северного потока — 2", так как считает, что его реализация не соответствует польским интересам. "Мы защищаем польские интересы, а увеличение возможности шантажа со стороны России не находится в сфере польских интересов", - сказал премьер.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу."Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по трубе с 1 октября.Цены на газ в Европе бьют рекорды - стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара. "Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.

https://ria.ru/20210921/potok-1751066344.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-21T15:04 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, природный газ, европа, польша, евросоюз, газпром, балтийское море, северный поток — 2, матеуш моравецкий, россия