https://ria.ru/20210921/gaz-1751144900.html
В Польше связали строительство "Северного потока — 2" с ростом цен на газ
В Польше связали строительство "Северного потока — 2" с ростом цен на газ - РИА Новости, 21.09.2021
В Польше связали строительство "Северного потока — 2" с ростом цен на газ
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий связал строительство трубопровода "Северный поток — 2" с ростом мировых цен на газ. РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:04
2021-09-21T15:04
2021-09-21T15:04
экономика
в мире
природный газ
европа
польша
евросоюз
газпром
балтийское море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749224287_0:85:3071:1812_1920x0_80_0_0_db67a1e9a276bc1dd91ba55522829c4f.jpg
ВАРШАВА, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий связал строительство трубопровода "Северный поток — 2" с ростом мировых цен на газ."Немецко-российский альянс я считаю стратегическим ошибкой, доказательством чего являются растущие цены газа", - заявил Моравецкий на пресс-конференции во вторник в Варшаве.При этом он признал, что Польша выступает против "Северного потока — 2", так как считает, что его реализация не соответствует польским интересам. "Мы защищаем польские интересы, а увеличение возможности шантажа со стороны России не находится в сфере польских интересов", - сказал премьер.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу."Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока — 2". Трубопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по трубе с 1 октября.Цены на газ в Европе бьют рекорды - стоимость фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, 15 сентября в моменте достигала 963,9 доллара за тысячу кубометров, а 20 сентября расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара. "Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а в пятницу глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время.
https://ria.ru/20210921/potok-1751066344.html
https://ria.ru/20210920/potok-1751056714.html
европа
польша
балтийское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749224287_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f10affb2e2dd5ed3fa70a4c91cfb8f27.jpg
"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
2021-09-21T15:04
true
PT1M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, в мире, природный газ, европа, польша, евросоюз, газпром, балтийское море, северный поток — 2, матеуш моравецкий, россия
В Польше связали строительство "Северного потока — 2" с ростом цен на газ
Премьер Польши Моравецкий связал строительство "Северного потока — 2" с ростом цен на газ