https://ria.ru/20210921/gaz-1751125638.html

Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе

Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе - РИА Новости, 21.09.2021

Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе

Наполнить подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе до нормального уровня к октябрю-ноябрю — началу отопительного сезона — будет крайне сложно, так как объем газа РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T13:30

2021-09-21T13:30

2021-09-21T13:30

экономика

европа

газпром

fitch ratings

северный поток — 2

дмитрий маринченко

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наполнить подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе до нормального уровня к октябрю-ноябрю — началу отопительного сезона — будет крайне сложно, так как объем газа в них должен для этого вырасти более чем на 10 миллиардов кубических метров, сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.Средняя заполненность газовых хранилищ в Европе на 19 сентября составляет 72%, что почти на 14 процентных пунктов ниже показателя за последние пять лет.При этом, подчеркнул эксперт, многое будет зависеть от погоды и фактического потребления газа осенью и зимой, а также от времени запуска газопровода "Северный поток — 2" и желания "Газпрома" увеличить скорость закачки газа за счёт существующих маршрутов, в том числе через Украину.В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 миллиардов кубометров газа, и его не наверстать.

https://ria.ru/20210921/gaz-1751091970.html

европа

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экономика, европа, газпром, fitch ratings, северный поток — 2, дмитрий маринченко