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Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе - РИА Новости, 21.09.2021
Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе
Наполнить подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе до нормального уровня к октябрю-ноябрю — началу отопительного сезона — будет крайне сложно, так как объем газа РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T13:30
2021-09-21T13:30
экономика
европа
газпром
fitch ratings
северный поток — 2
дмитрий маринченко
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наполнить подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе до нормального уровня к октябрю-ноябрю — началу отопительного сезона — будет крайне сложно, так как объем газа в них должен для этого вырасти более чем на 10 миллиардов кубических метров, сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.Средняя заполненность газовых хранилищ в Европе на 19 сентября составляет 72%, что почти на 14 процентных пунктов ниже показателя за последние пять лет.При этом, подчеркнул эксперт, многое будет зависеть от погоды и фактического потребления газа осенью и зимой, а также от времени запуска газопровода "Северный поток — 2" и желания "Газпрома" увеличить скорость закачки газа за счёт существующих маршрутов, в том числе через Украину.В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 миллиардов кубометров газа, и его не наверстать.
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экономика, европа, газпром, fitch ratings, северный поток — 2, дмитрий маринченко
13:30 21.09.2021
 
Эксперт рассказал о сложностях с наполнением газохранилищ в Европе

Эксперт Fitch: наполнить ПХГ в Европе до обычного уровня к зиме будет крайне сложно

© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкНа территории газохранилища
На территории газохранилища - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Наполнить подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе до нормального уровня к октябрю-ноябрю — началу отопительного сезона — будет крайне сложно, так как объем газа в них должен для этого вырасти более чем на 10 миллиардов кубических метров, сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Средняя заполненность газовых хранилищ в Европе на 19 сентября составляет 72%, что почти на 14 процентных пунктов ниже показателя за последние пять лет.
"Довести уровень наполненности хранилищ до комфортных 80-85% к началу отопительного сезона, то есть к октябрю-ноябрю, будет крайне сложно, для этого объём газа в газохранилищах, часть из которых контролируется "Газпромом", должен вырасти не менее чем на 10 миллиардов кубических метров", - сказал Маринченко.
При этом, подчеркнул эксперт, многое будет зависеть от погоды и фактического потребления газа осенью и зимой, а также от времени запуска газопровода "Северный поток — 2" и желания "Газпрома" увеличить скорость закачки газа за счёт существующих маршрутов, в том числе через Украину.
В пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что Европа войдет в отопительный сезон с дефицитом запасов в ПХГ. Отставание от графика закачки в Европе, по словам Миллера, составляет на сегодняшний день почти 30 миллиардов кубометров газа, и его не наверстать.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
10:57
Представитель Госдепа не исключил нехватки газа в Европе зимой
 
ЭкономикаЕвропаГазпромFitch RatingsСеверный поток — 2Дмитрий Маринченко
 
 
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