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Представитель Госдепа не исключил нехватки газа в Европе зимой
Представитель Госдепа не исключил нехватки газа в Европе зимой - РИА Новости, 21.09.2021
Представитель Госдепа не исключил нехватки газа в Европе зимой
Европа в случае холодной зимы может столкнуться с нехваткой газа, что отразится на отоплении в некоторых частях региона, считает представитель Госдепа США Амос... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:57
2021-09-21T13:10
экономика
сша
европа
государственный департамент сша
природный газ
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Европа в случае холодной зимы может столкнуться с нехваткой газа, что отразится на отоплении в некоторых частях региона, считает представитель Госдепа США Амос Хохштайн. Его цитирует агентство Bloomberg.Недостаток сырья, по его словам, будет связан с низкими запасами в хранилищах и ограниченными поставками из России. Кроме того, пока одни страны по-прежнему имеют возможность покупать топливо по более высокой цене, другим придется вводить нормы по его потреблению.Газ в Европе в последнее время значительно подорожал. Его цена на фьючерсном рынке 15 сентября достигла рекордных 963,9 доллара за тысячу кубов.Аналитики связывали это с устойчивым спросом при низкой заполненности европейских хранилищ, а также с неопределенностью вокруг "Северного потока — 2": вопрос, подпадает ли проект под действие Газовой директивы ЕС, остается открытым.Сегодня стоимость топлива превышает 900 долларов за тысячу кубометров.
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экономика, сша, европа, государственный департамент сша, природный газ, северный поток — 2
10:57 21.09.2021 (обновлено: 13:10 21.09.2021)
 
Представитель Госдепа не исключил нехватки газа в Европе зимой

Представитель Госдепа США Хохштайн не исключил нехватки газа в Европе зимой

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Европа в случае холодной зимы может столкнуться с нехваткой газа, что отразится на отоплении в некоторых частях региона, считает представитель Госдепа США Амос Хохштайн. Его цитирует агентство Bloomberg.
Недостаток сырья, по его словам, будет связан с низкими запасами в хранилищах и ограниченными поставками из России. Кроме того, пока одни страны по-прежнему имеют возможность покупать топливо по более высокой цене, другим придется вводить нормы по его потреблению.
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Газ в Европе в последнее время значительно подорожал. Его цена на фьючерсном рынке 15 сентября достигла рекордных 963,9 доллара за тысячу кубов.
Аналитики связывали это с устойчивым спросом при низкой заполненности европейских хранилищ, а также с неопределенностью вокруг "Северного потока — 2": вопрос, подпадает ли проект под действие Газовой директивы ЕС, остается открытым.
Сегодня стоимость топлива превышает 900 долларов за тысячу кубометров.
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ЭкономикаСШАЕвропаГосударственный департамент СШАПриродный газСеверный поток — 2
 
 
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