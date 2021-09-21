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Цена на газ в Европе поднялась выше 900 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе поднялась выше 900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 21.09.2021
Цена на газ в Европе поднялась выше 900 долларов за тысячу кубометров
Цена газа на фьючерсном рынке Европы в начале торгов растет на 0,6% и уже превысила 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:10
2021-09-21T10:10
экономика
европа
газпром
северный поток — 2
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Цена газа на фьючерсном рынке Европы в начале торгов растет на 0,6% и уже превысила 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 883,2 доллара за тысячу кубометров, в 9.13 мск поднялась до 900 долларов, а в 9.19 мск - почти до 918 долларов за тысячу кубометров (на 0,6% к расчетной цене понедельника).Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 880 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара.Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки в моменте достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на 10%, 17 сентября выросли на 4,6%, а 20 сентября - почти на 12%.Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток — 2".
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экономика, европа, газпром, северный поток — 2
10:10 21.09.2021
 
Цена на газ в Европе поднялась выше 900 долларов за тысячу кубометров

Цена фьючерсов на газ в Европе поднялась выше 900 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Цена газа на фьючерсном рынке Европы в начале торгов растет на 0,6% и уже превысила 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 883,2 доллара за тысячу кубометров, в 9.13 мск поднялась до 900 долларов, а в 9.19 мск - почти до 918 долларов за тысячу кубометров (на 0,6% к расчетной цене понедельника).
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 880 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара.
Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки в моменте достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на 10%, 17 сентября выросли на 4,6%, а 20 сентября - почти на 12%.
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток — 2".
Рабочие у узлов учета газа Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
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ЭкономикаЕвропаГазпромСеверный поток — 2
 
 
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