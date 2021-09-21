https://ria.ru/20210921/gaz-1751083848.html

Цена на газ в Европе поднялась выше 900 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе поднялась выше 900 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 21.09.2021

Цена на газ в Европе поднялась выше 900 долларов за тысячу кубометров

Цена газа на фьючерсном рынке Европы в начале торгов растет на 0,6% и уже превысила 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:10

2021-09-21T10:10

2021-09-21T10:10

экономика

европа

газпром

северный поток — 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736480500_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5946d4a6bc2fb26af8abffef350880a7.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Цена газа на фьючерсном рынке Европы в начале торгов растет на 0,6% и уже превысила 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 883,2 доллара за тысячу кубометров, в 9.13 мск поднялась до 900 долларов, а в 9.19 мск - почти до 918 долларов за тысячу кубометров (на 0,6% к расчетной цене понедельника).Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 880 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара.Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки в моменте достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на 10%, 17 сентября выросли на 4,6%, а 20 сентября - почти на 12%.Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток — 2".

https://ria.ru/20210920/kholod-1750805003.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, европа, газпром, северный поток — 2