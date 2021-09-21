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"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ - РИА Новости, 21.09.2021
"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
Президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны, заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T04:45
2021-09-21T04:45
экономика
в мире
газпром экспорт
европа
москва
владимир зеленский
газпром
виктор суслов (украинский экономист)
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны, заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.По его словам, на повышение расценок на голубое топливо повлиял тот факт, что украинские газовые хранилища наполовину пусты. До конца года Киеву требуется еще примерно десять миллиардов кубометров, пояснил политик.Экс-депутат Рады отметил, что Россия предлагала Украине подписать прямой контракт на покупку газа на уровне 175 долларов за тысячу кубометров, однако Киев ответил отказом. Теперь, по его подсчетам, за восполнение запасов голубого топлива украинцам придется переплатить более шести миллиардов долларов.Мураев связал случившееся с некомпетентностью политической элиты страны."Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится. Если понимать перспективу, которую они своими нерадивыми действиями заложили на несколько лет вперед, и, если они ее реализуют, то у нас печальная перспектива", — заключил политик.Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала "Первый независимый" заявил, что страна вынуждена покупать российский газ по рыночной цене, "достигающей тысячи долларов за тысячу кубометров", потому что в Киеве отказались от долгосрочного контракта на покупку энергоносителя с Москвой. По его словам, причина сложившейся ситуации кроется в низкой компетентности руководства "Нафтогаза" и правительства.По данным компании "Укртрансгаз", по состоянию на 10 сентября в украинских ПХГ накоплено 18,4 миллиарда кубометров газа, при этом в первой декаде сентября 2020 года этот показатель составлял почти 26,5 миллиарда кубометров.Киев с 2015 года не закупает российский газ напрямую, а фактически перекупает его у Европы. При этом украинские власти тогда начали "с гордостью считать дни без российского газа".С начала сентября 2020-го Украина полностью перешла на покупку газа из России по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию голубого топлива. При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.
https://ria.ru/20210911/gaz-1749625854.html
https://ria.ru/20210919/rasplata-1750737148.html
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экономика, в мире, газпром экспорт, европа, москва, владимир зеленский, газпром, виктор суслов (украинский экономист), евгений мураев, россия
04:45 21.09.2021
 
"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ

Экс-депутат Рады Мураев: Зеленский должен ответить за высокие цены на газ на Украине

© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за высокие цены на газ для жителей страны, заявил в эфире телеканала "НАШ" бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.
По его словам, на повышение расценок на голубое топливо повлиял тот факт, что украинские газовые хранилища наполовину пусты. До конца года Киеву требуется еще примерно десять миллиардов кубометров, пояснил политик.
"Сегодня газ уже за 800 долларов. А можно задать вопрос Нафтогазу, (Юрию. — Прим. ред.) Витренко, (Владимиру) Зеленскому, (Дмитрию) Шмыгалю. Чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?" — возмутился Мураев.
Экс-депутат Рады отметил, что Россия предлагала Украине подписать прямой контракт на покупку газа на уровне 175 долларов за тысячу кубометров, однако Киев ответил отказом. Теперь, по его подсчетам, за восполнение запасов голубого топлива украинцам придется переплатить более шести миллиардов долларов.

"Вот к чему ведет глупая, псевдопатриотическая, недальновидная, непрагматичная и неэгоцентричная политика нашей власти", — высказался бывший парламентарий.

Мураев связал случившееся с некомпетентностью политической элиты страны.
"Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится. Если понимать перспективу, которую они своими нерадивыми действиями заложили на несколько лет вперед, и, если они ее реализуют, то у нас печальная перспектива", — заключил политик.
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По данным компании "Укртрансгаз", по состоянию на 10 сентября в украинских ПХГ накоплено 18,4 миллиарда кубометров газа, при этом в первой декаде сентября 2020 года этот показатель составлял почти 26,5 миллиарда кубометров.
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С начала сентября 2020-го Украина полностью перешла на покупку газа из России по виртуальному реверсу, и около половины транзитных объемов теперь сразу остается на территории Украины. До 2020 года этому препятствовал транзитный контракт с "Газпромом": Украина обязывалась принять газ на границе с Россией и передать его "Газпром экспорту" обратно на границе с Европой. Поэтому Киев использовал физический реверс из ЕС, что приводило к удорожанию голубого топлива. При этом в "Нафтогазе Украины" заявляли, что прямой импорт газа из России поставил бы под угрозу суверенитет страны.
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