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Экс-премьер Словакии прокомментировал задержание Чехией россиянина
Экс-премьер Словакии прокомментировал задержание Чехией россиянина - РИА Новости, 21.09.2021
Экс-премьер Словакии прокомментировал задержание Чехией россиянина
Задержание россиянина Александра Франчетти в аэропорту Праги по ордеру Украины является опасным прецедентом, ведущим к тому, что вскоре ни один гражданин РФ уже РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:10
2021-09-21T10:10
в мире
чехия
ян чарногурский
александр франчетти
задержание россиянина франчетти в чехии
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ПРАГА, 21 сен - РИА Новости. Задержание россиянина Александра Франчетти в аэропорту Праги по ордеру Украины является опасным прецедентом, ведущим к тому, что вскоре ни один гражданин РФ уже не сможет чувствовать себя в безопасности на территории стран ЕС, заявил РИА Новости экс-премьер и экс-глава минюста Словакии, председатель Координационного совета международной ассоциации "Друзья Крыма" Ян Чарногурский.По словам экс-премьера, это может коснуться не только тех россиян, которые так или иначе были связаны с событиями "Крымской весны"."Могут найтись такие "свидетели", которые заявят, что тот или иной человек был в определенный момент в Крыму и участвовал бог знает в чем", - предположил Чарногурский.Словацкий политик считает, что действия чешских органов юстиции в отношении Франчетти до сих пор формально соответствовали закону. "Но насколько они объективны – это другой вопрос. Сейчас я не хочу об этом говорить", - добавил он."Во-вторых, принятием решения о выдаче господина Франчетти на Украину чешские органы юстиции нарушили бы права непосредственно господина Франчетти, ибо на Украине вряд ли можно ожидать в отношении него объективный судебный процесс", - добавил экс-премьер Словакии."В последнее время Чехия в своей внешней политике допустила много серьезных просчетов. Поэтому я не поручусь, что она не выдаст господина Франчетти на Украину", - отметил Чарногурский.В воскресенье, 12 сентября, пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил агентству, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России по выданному Украиной ордеру. Франчетти в Крыму называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.
https://ria.ru/20210918/franchetti-1750651372.html
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в мире, чехия, ян чарногурский, александр франчетти, задержание россиянина франчетти в чехии
10:10 21.09.2021
 
Экс-премьер Словакии прокомментировал задержание Чехией россиянина

Экс-премьер Словакии Чарногурский назвал задержание в Праге россиянина опасным прецедентом

© РИА НовостиАлександр Франчетти в суде в Праге. Кадр видео
Александр Франчетти в суде в Праге. Кадр видео
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ПРАГА, 21 сен - РИА Новости. Задержание россиянина Александра Франчетти в аэропорту Праги по ордеру Украины является опасным прецедентом, ведущим к тому, что вскоре ни один гражданин РФ уже не сможет чувствовать себя в безопасности на территории стран ЕС, заявил РИА Новости экс-премьер и экс-глава минюста Словакии, председатель Координационного совета международной ассоциации "Друзья Крыма" Ян Чарногурский.
"Я внимательно слежу за развитием ситуации с господином Франчетти и полагаю, что его задержание – это опасный прецедент, который может привести к тому, что каждый гражданин РФ, вступая на территорию стран-членов Евросоюза, не будет чувствовать себя там в безопасности, поскольку в независимости юстиции в этих странах нельзя быть уверенным", - сказал Чарногурский.
По словам экс-премьера, это может коснуться не только тех россиян, которые так или иначе были связаны с событиями "Крымской весны".
"Могут найтись такие "свидетели", которые заявят, что тот или иной человек был в определенный момент в Крыму и участвовал бог знает в чем", - предположил Чарногурский.
Словацкий политик считает, что действия чешских органов юстиции в отношении Франчетти до сих пор формально соответствовали закону. "Но насколько они объективны – это другой вопрос. Сейчас я не хочу об этом говорить", - добавил он.
"Если бы Чехия выдала господина Франчетти на Украину, то она, во-первых, нарушила бы международный закон об Интерполе, который обязывает эту организацию заниматься лишь уголовными, но никак не политическими делами. А дело господина Франчетти носит сугубо политический характер, поскольку органами Украины оспаривается право жителей Крыма на своем референдуме решить вопрос о выходе полуострова из состава Украины и присоединении к России", - сказал Чарногурский.
"Во-вторых, принятием решения о выдаче господина Франчетти на Украину чешские органы юстиции нарушили бы права непосредственно господина Франчетти, ибо на Украине вряд ли можно ожидать в отношении него объективный судебный процесс", - добавил экс-премьер Словакии.
Александр Франчетти в здании суда в Праге
18 сентября, 10:26
В Крыму предостерегли Чехию от передачи Франчетти Украине
"В последнее время Чехия в своей внешней политике допустила много серьезных просчетов. Поэтому я не поручусь, что она не выдаст господина Франчетти на Украину", - отметил Чарногурский.
В воскресенье, 12 сентября, пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил агентству, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России по выданному Украиной ордеру. Франчетти в Крыму называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.
МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.
Александр Франчетти. Кадр видео
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Адвокат задержанного в Чехии Франчетти назвал дело политическим
 
В миреЧехияЯн ЧарногурскийАлександр ФранчеттиЗадержание россиянина Франчетти в Чехии
 
 
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