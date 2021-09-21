https://ria.ru/20210921/franchetti-1751083672.html

Экс-премьер Словакии прокомментировал задержание Чехией россиянина

Экс-премьер Словакии прокомментировал задержание Чехией россиянина - РИА Новости, 21.09.2021

Экс-премьер Словакии прокомментировал задержание Чехией россиянина

Задержание россиянина Александра Франчетти в аэропорту Праги по ордеру Украины является опасным прецедентом, ведущим к тому, что вскоре ни один гражданин РФ уже РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:10

2021-09-21T10:10

2021-09-21T10:10

в мире

чехия

ян чарногурский

александр франчетти

задержание россиянина франчетти в чехии

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ПРАГА, 21 сен - РИА Новости. Задержание россиянина Александра Франчетти в аэропорту Праги по ордеру Украины является опасным прецедентом, ведущим к тому, что вскоре ни один гражданин РФ уже не сможет чувствовать себя в безопасности на территории стран ЕС, заявил РИА Новости экс-премьер и экс-глава минюста Словакии, председатель Координационного совета международной ассоциации "Друзья Крыма" Ян Чарногурский.По словам экс-премьера, это может коснуться не только тех россиян, которые так или иначе были связаны с событиями "Крымской весны"."Могут найтись такие "свидетели", которые заявят, что тот или иной человек был в определенный момент в Крыму и участвовал бог знает в чем", - предположил Чарногурский.Словацкий политик считает, что действия чешских органов юстиции в отношении Франчетти до сих пор формально соответствовали закону. "Но насколько они объективны – это другой вопрос. Сейчас я не хочу об этом говорить", - добавил он."Во-вторых, принятием решения о выдаче господина Франчетти на Украину чешские органы юстиции нарушили бы права непосредственно господина Франчетти, ибо на Украине вряд ли можно ожидать в отношении него объективный судебный процесс", - добавил экс-премьер Словакии."В последнее время Чехия в своей внешней политике допустила много серьезных просчетов. Поэтому я не поручусь, что она не выдаст господина Франчетти на Украину", - отметил Чарногурский.В воскресенье, 12 сентября, пресс-секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик сообщил РИА Новости, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной. В свою очередь пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин подтвердил агентству, что в аэропорту Праги задержан гражданин РФ Александр Франчетти.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил изучить причины и правовые основания задержания гражданина России по выданному Украиной ордеру. Франчетти в Крыму называют одним из участников событий "Крымской весны", ознаменовавшей воссоединение полуострова с Россией.МИД РФ в связи с задержанием Франчетти информировал, что недружественные действия против российских граждан будут иметь последствия, внешнеполитическое ведомство делает все для помощи россиянину. Россия ожидает, что власти Чехии освободят Франчетти.

https://ria.ru/20210918/franchetti-1750651372.html

https://ria.ru/20210916/franchetti-1750279293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, чехия, ян чарногурский, александр франчетти, задержание россиянина франчетти в чехии