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На форуме в Петербурге обсудят освоение шельфа Северного Ледовитого океана
На форуме в Петербурге обсудят освоение шельфа Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 22.09.2021
На форуме в Петербурге обсудят освоение шельфа Северного Ледовитого океана
Представители нефтегазовых компаний, российские власти и экспертное сообщество обсудят работу на шельфе Северного Ледовитого океана в рамках конференции по... РИА Новости, 22.09.2021
2021-09-21T00:40
2021-09-22T11:44
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
транснефть
газпром
арктика
северный ледовитый океан
россия
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Представители нефтегазовых компаний, российские власти и экспертное сообщество обсудят работу на шельфе Северного Ледовитого океана в рамках конференции по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ, которая пройдет с 21 по 24 сентября в Санкт-Петербурге, сообщили организаторы.Основной темой пленарного заседания конференции в рамках председательства РФ в Арктическом совете станет освоение шельфа Северного Ледовитого океана. В рамках второго пленарного заседания состоится дискуссия о путях взаимовыгодного сотрудничества науки и производства при освоении российской Арктики и континентального шельфа.В работе форума примут участие свыше 500 делегатов, представляющих ведущие российские и зарубежные отраслевые компании, научные и учебные учреждения, в их числе представители "Газпрома", "Новатэка", "Роснефти", МЧС, "Росатома", "Транснефти" и еще ряда компаний и ведомств.Традиционно на площадке форума подведут итоги и наградят лауреатов международного конкурса разработок, направленных на освоение Арктики и континентального шельфа, организованного Минэнерго России. Также состоится молодежная сессия, посвященная обсуждению разработок молодых ученых и студентов и подготовки кадров для морской добычи нефти и газа. Впервые в рамках программы обсудят вопросы морской и арктической медицины.Конференция состоится на полях международной выставки по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа RAO/CIS Offshore 2021. На выставочной экспозиции будут представлены проекты освоения нефтегазовых месторождений российской Арктики и континентального шельфа, оборудование и технологии для бурения и разработки морских месторождений.
https://ria.ru/20200714/1574311928.html
https://ria.ru/20210520/ratifikatsiya-1733119952.html
арктика
северный ледовитый океан
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экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", транснефть, газпром, арктика, северный ледовитый океан, россия
00:40 21.09.2021 (обновлено: 11:44 22.09.2021)
 
На форуме в Петербурге обсудят освоение шельфа Северного Ледовитого океана

Эксперты обсудят освоение шельфа Северного Ледовитого океана на форуме в Петербурге

© РИА Новости / Александр Ковалев / Перейти в фотобанкВид на Северный Ледовитый океан
Вид на Северный Ледовитый океан - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Александр Ковалев
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Представители нефтегазовых компаний, российские власти и экспертное сообщество обсудят работу на шельфе Северного Ледовитого океана в рамках конференции по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ, которая пройдет с 21 по 24 сентября в Санкт-Петербурге, сообщили организаторы.
Основной темой пленарного заседания конференции в рамках председательства РФ в Арктическом совете станет освоение шельфа Северного Ледовитого океана. В рамках второго пленарного заседания состоится дискуссия о путях взаимовыгодного сотрудничества науки и производства при освоении российской Арктики и континентального шельфа.
Арктический архипелаг Земля Франца-Иосифа - РИА Новости, 1920, 14.07.2020
14 июля 2020, 09:05Наука
Росгидромет оценил масштабы таяния льдов в Северном Ледовитом океане
В работе форума примут участие свыше 500 делегатов, представляющих ведущие российские и зарубежные отраслевые компании, научные и учебные учреждения, в их числе представители "Газпрома", "Новатэка", "Роснефти", МЧС, "Росатома", "Транснефти" и еще ряда компаний и ведомств.
Традиционно на площадке форума подведут итоги и наградят лауреатов международного конкурса разработок, направленных на освоение Арктики и континентального шельфа, организованного Минэнерго России. Также состоится молодежная сессия, посвященная обсуждению разработок молодых ученых и студентов и подготовки кадров для морской добычи нефти и газа. Впервые в рамках программы обсудят вопросы морской и арктической медицины.
Конференция состоится на полях международной выставки по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа RAO/CIS Offshore 2021. На выставочной экспозиции будут представлены проекты освоения нефтегазовых месторождений российской Арктики и континентального шельфа, оборудование и технологии для бурения и разработки морских месторождений.
Экспедиция на Северный полюс - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
20 мая, 13:16Россия-Китай: Главное
Китай ратифицировал соглашения о промысле в Северном Ледовитом океане
 
ЭкономикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ТранснефтьГазпромАрктикаСеверный Ледовитый океанРоссия
 
 
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