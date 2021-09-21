https://ria.ru/20210921/forum-1751263722.html

На форуме в Петербурге обсудят освоение шельфа Северного Ледовитого океана

На форуме в Петербурге обсудят освоение шельфа Северного Ледовитого океана - РИА Новости, 22.09.2021

На форуме в Петербурге обсудят освоение шельфа Северного Ледовитого океана

Представители нефтегазовых компаний, российские власти и экспертное сообщество обсудят работу на шельфе Северного Ледовитого океана в рамках конференции по... РИА Новости, 22.09.2021

2021-09-21T00:40

2021-09-21T00:40

2021-09-22T11:44

экономика

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

транснефть

газпром

арктика

северный ледовитый океан

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Представители нефтегазовых компаний, российские власти и экспертное сообщество обсудят работу на шельфе Северного Ледовитого океана в рамках конференции по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ, которая пройдет с 21 по 24 сентября в Санкт-Петербурге, сообщили организаторы.Основной темой пленарного заседания конференции в рамках председательства РФ в Арктическом совете станет освоение шельфа Северного Ледовитого океана. В рамках второго пленарного заседания состоится дискуссия о путях взаимовыгодного сотрудничества науки и производства при освоении российской Арктики и континентального шельфа.В работе форума примут участие свыше 500 делегатов, представляющих ведущие российские и зарубежные отраслевые компании, научные и учебные учреждения, в их числе представители "Газпрома", "Новатэка", "Роснефти", МЧС, "Росатома", "Транснефти" и еще ряда компаний и ведомств.Традиционно на площадке форума подведут итоги и наградят лауреатов международного конкурса разработок, направленных на освоение Арктики и континентального шельфа, организованного Минэнерго России. Также состоится молодежная сессия, посвященная обсуждению разработок молодых ученых и студентов и подготовки кадров для морской добычи нефти и газа. Впервые в рамках программы обсудят вопросы морской и арктической медицины.Конференция состоится на полях международной выставки по освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа RAO/CIS Offshore 2021. На выставочной экспозиции будут представлены проекты освоения нефтегазовых месторождений российской Арктики и континентального шельфа, оборудование и технологии для бурения и разработки морских месторождений.

https://ria.ru/20200714/1574311928.html

https://ria.ru/20210520/ratifikatsiya-1733119952.html

арктика

северный ледовитый океан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", транснефть, газпром, арктика, северный ледовитый океан, россия