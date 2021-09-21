https://ria.ru/20210921/forum-1751115329.html

Молодежный педагогический форум "Линейка" пройдет накануне Дня учителя

Молодежный педагогический форум "Линейка" пройдет накануне Дня учителя - РИА Новости, 21.09.2021

Молодежный педагогический форум "Линейка" пройдет накануне Дня учителя

Молодёжный педагогический форум "Линейка", нацеленный на создание единого пространства для конструктивного диалога и обмена лучшими практиками между педагогами... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T12:38

2021-09-21T12:38

2021-09-21T12:38

образование - общество

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Молодёжный педагогический форум "Линейка", нацеленный на создание единого пространства для конструктивного диалога и обмена лучшими практиками между педагогами из разных регионов, пройдет 1-3 октября в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Участниками станут 100 молодых педагогов из российских регионов, которые представили авторские разработки и технологии, направленные на вовлечение учеников в решение задач образовательного процесса и повышение уровня их мотивации. В этом году форум "Линейка" будет представлять собой масштабную командную игру с мастер-классами и практическими лабораториями от ведущих экспертов и практиков.Тема предстоящего форума - "Инструменты вовлечения и мотивации в образовательном процессе". Молодые педагоги узнают о том, как вовлекать и мотивировать учеников, родителей, коллег через такие инструменты как книги и текст, игры, музыка, цифровые инструменты и приложения, психолого-педагогические инструменты и технологии, социальные сети.

https://ria.ru/20210904/konkurs-1748701675.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")