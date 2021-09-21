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Молодежный педагогический форум "Линейка" пройдет накануне Дня учителя
Молодежный педагогический форум "Линейка" пройдет накануне Дня учителя - РИА Новости, 21.09.2021
Молодежный педагогический форум "Линейка" пройдет накануне Дня учителя
Молодёжный педагогический форум "Линейка", нацеленный на создание единого пространства для конструктивного диалога и обмена лучшими практиками между педагогами... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T12:38
2021-09-21T12:38
образование - общество
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Молодёжный педагогический форум "Линейка", нацеленный на создание единого пространства для конструктивного диалога и обмена лучшими практиками между педагогами из разных регионов, пройдет 1-3 октября в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Участниками станут 100 молодых педагогов из российских регионов, которые представили авторские разработки и технологии, направленные на вовлечение учеников в решение задач образовательного процесса и повышение уровня их мотивации. В этом году форум "Линейка" будет представлять собой масштабную командную игру с мастер-классами и практическими лабораториями от ведущих экспертов и практиков.Тема предстоящего форума - "Инструменты вовлечения и мотивации в образовательном процессе". Молодые педагоги узнают о том, как вовлекать и мотивировать учеников, родителей, коллег через такие инструменты как книги и текст, игры, музыка, цифровые инструменты и приложения, психолого-педагогические инструменты и технологии, социальные сети.
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образование - общество, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
12:38 21.09.2021
 

Молодежный педагогический форум "Линейка" пройдет накануне Дня учителя

© Depositphotos / chikennnsemЖенщина делает записи в блокноте
Женщина делает записи в блокноте - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© Depositphotos / chikennnsem
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МОСКВА, 21 сен – РИА Новости. Молодёжный педагогический форум "Линейка", нацеленный на создание единого пространства для конструктивного диалога и обмена лучшими практиками между педагогами из разных регионов, пройдет 1-3 октября в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей", сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Участниками станут 100 молодых педагогов из российских регионов, которые представили авторские разработки и технологии, направленные на вовлечение учеников в решение задач образовательного процесса и повышение уровня их мотивации. В этом году форум "Линейка" будет представлять собой масштабную командную игру с мастер-классами и практическими лабораториями от ведущих экспертов и практиков.
Тема предстоящего форума - "Инструменты вовлечения и мотивации в образовательном процессе". Молодые педагоги узнают о том, как вовлекать и мотивировать учеников, родителей, коллег через такие инструменты как книги и текст, игры, музыка, цифровые инструменты и приложения, психолого-педагогические инструменты и технологии, социальные сети.
"Термин "вовлеченность" после пандемии всё чаще употребляется педагогическим сообществом и всё теснее связывается с положительными изменениями в образовательном опыте ученика. В отличие от успеваемости, вовлеченность касается не столько формального соответствия некоторым ожиданиям от прогресса на пути получения знаний, сколько психологических ресурсов. Это интерес и желание учиться, стремление и сила воли в получении новых знаний, навыков", – приводится в сообщении комментарий проректора по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Марии Афониной.
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