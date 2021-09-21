В ОП рассказали о самом распространенном фейке во время выборов
Член Общественной палаты Григорьев назвал самый распространенный фейк во время выборов
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на выборах в единый день голосования
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Самым распространенным фейком во время выборов в России стала попытка назвать нарушениями то, что ими не было, его распространяли иноагенты через западные сайты и СМИ, заявил РИА Новости председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Самым основным (фейком), мне кажется, стала попытка дать неправильную интерпретацию и назвать что-то нарушениями, что не является нарушениями вовсе. Это происходило специально, делали организации иностранных агентов через американские сайты, через западные средства массовой информации, и соцсети работали в этом", - сказал Григорьев, отвечая на вопрос, какой фейк был самый популярный за три дня выборов.
Он отметил, что "был определённый процент людей абсолютно безграмотных", которые называли нарушением то, что не является нарушениями.
Голосование на думских и иных выборах прошло 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.