https://ria.ru/20210921/feyk-1751070665.html

В ОП рассказали о самом распространенном фейке во время выборов

В ОП рассказали о самом распространенном фейке во время выборов - РИА Новости, 21.09.2021

В ОП рассказали о самом распространенном фейке во время выборов

Самым распространенным фейком во время выборов в России стала попытка назвать нарушениями то, что ими не было, его распространяли иноагенты через западные сайты РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T06:06

2021-09-21T06:06

2021-09-21T06:06

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

россия

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Самым распространенным фейком во время выборов в России стала попытка назвать нарушениями то, что ими не было, его распространяли иноагенты через западные сайты и СМИ, заявил РИА Новости председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.Он отметил, что "был определённый процент людей абсолютно безграмотных", которые называли нарушением то, что не является нарушениями.Голосование на думских и иных выборах прошло 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210920/feyki-1750974082.html

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политика, госдума рф, россия