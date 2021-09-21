https://ria.ru/20210921/fbr-1751210904.html

ФБР рассказала о планах "Аль-Каиды"* совершить масштабные атаки в США

ФБР рассказала о планах "Аль-Каиды"* совершить масштабные атаки в США - РИА Новости, 21.09.2021

ФБР рассказала о планах "Аль-Каиды"* совершить масштабные атаки в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает, что террористическая группировка "Аль-Каида"* и другие продолжают искать уязвимые места и не оставляют планов... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T21:15

2021-09-21T21:15

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ВАШИНГТОН, 21 сен - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США считает, что террористическая группировка "Аль-Каида"* и другие продолжают искать уязвимые места и не оставляют планов осуществить масштабные теракты на американской территории, заявил директор ФБР Кристофер Рей."Мы продолжаем следить за угрозами со стороны иностранных террористических организаций, таких как ИГ* и "Аль-Каида"*. Их члены продолжают искать уязвимости и не оставляют намерений осуществить крупномасштабные атаки против нас. И, конечно же, мы наблюдаем за развитием ситуации в Афганистане", - говорится в письменном вступительном слове главы ФБР, подготовленном для слушаний в Сенате США.Как отметил Рей, на сегодняшний день террористы "неустанно" ведут агрессивную кампанию насилия против США и их партнеров "как дома, так и за рубежом"."По сей день ИГ* продолжает агрессивно продвигать свою пропитанную ненавистью риторику и привлекать единомышленников из числа жестоких экстремистов, желающих совершить атаки против США и наших интересов за границей", - добавил директор ФБР.По его словам, особую обеспокоенность в Вашингтоне вызывает тот факт, что террористы используют для достижения целей соцсети и мобильные приложения для мгновенного обмена сообщениями."В свою очередь, "Аль-Каида"* сохраняет как желание проводить масштабные, зрелищные атаки, так и провоцировать их", - указал Рей.*Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20210902/al-kaida-1748337399.html

https://ria.ru/20210913/afganistan-1749931168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кристофер рей, фбр