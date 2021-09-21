https://ria.ru/20210921/energoblok-1751141065.html
Глава "Росатома" рассказал о планах построить "энергоблок будущего" БН-1200
Глава "Росатома" рассказал о планах построить "энергоблок будущего" БН-1200 - РИА Новости, 21.09.2021
Глава "Росатома" рассказал о планах построить "энергоблок будущего" БН-1200
Научно-технический совет "Росатома", как ожидается, в ближайшее время утвердит рекомендации для принятия госкорпорацией решения построить на Белоярской АЭС в... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:47
2021-09-21T14:47
2021-09-21T14:47
наука
новости - ядерные технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
белоярская аэс
россия
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ВЕНА, 21 сен - РИА Новости. Научно-технический совет "Росатома", как ожидается, в ближайшее время утвердит рекомендации для принятия госкорпорацией решения построить на Белоярской АЭС в Свердловской области первый коммерческий энергоблок с ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-1200, необходимый для развития атомной энергетики РФ, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев."Относительно БН-1200. К настоящему моменту завершен важный этап исследований, которые подтверждают конкурентноспособность этого типа реактора. Наши конструкторы и проектировщики предложили ряд технических решений по интегральной компоновке, новых конструкций парогенератора и других ключевых узлов, позволяющих уменьшить стоимость сооружения АЭС на базе БН-1200", - сказал Лихачев."Мы ожидаем, что в ближайшее время научно-технический совет "Росатома" утвердит рекомендации для принятия решения госкорпорацией "Росатом" по сооружению БН-1200 в качестве 5-го энергоблока Белоярской АЭС", - добавил он.Ранее "Росатом" принял новую стратегию развития отечественной атомной энергетики. Ее базовым положением обозначен переход к двухкомпонентной ядерной энергетической системе, в которой энергоблоки АЭС с реакторами ВВЭР на тепловых нейтронах, составляющие основу современной атомной энергетики, будут эксплуатироваться в сочетании с энергоблоками с реакторами на быстрых нейтронах в так называемом замкнутом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ).В ЗЯТЦ за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно возрастет топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. То есть тем самым можно будет решать две ключевые проблемы нынешней атомной энергетики - ресурсную, связанную с небезграничностью запасов природного урана, и экологическую, связанную с ростом объемов отработавшего ядерного топлива. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.В настоящее время базовые технологии ЗЯТЦ в России отрабатываются при эксплуатации энергетического комплекса Белоярской АЭС (энергоблоки №№3 и 4 с "быстрыми" реакторами БН-600 и БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием) в сочетании с существующими и создаваемыми производствами по изготовлению ядерного топлива, переработке отработавшего ядерного топлива и по обращению с ОЯТ и радиоактивными отходами.Дальнейшим развитием технологии быстрых натриевых реакторов стала разработка проекта головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт с реактором на быстрых нейтронах и натриевым теплоносителем. Эта работа идет в рамках отраслевого проекта "Прорыв".
https://ria.ru/20210301/toplivo-1599435629.html
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новости - ядерные технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, белоярская аэс, россия
Глава "Росатома" рассказал о планах построить "энергоблок будущего" БН-1200
Глава "Росатома" Лихачев рассказал о планах построить "энергоблок будущего" БН-1200
ВЕНА, 21 сен - РИА Новости.
Научно-технический совет "Росатома
", как ожидается, в ближайшее время утвердит рекомендации для принятия госкорпорацией решения построить на Белоярской АЭС в Свердловской области
первый коммерческий энергоблок с ядерным реактором на быстрых нейтронах БН-1200, необходимый для развития атомной энергетики РФ, сообщил РИА Новости генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев
.
"Относительно БН-1200. К настоящему моменту завершен важный этап исследований, которые подтверждают конкурентноспособность этого типа реактора. Наши конструкторы и проектировщики предложили ряд технических решений по интегральной компоновке, новых конструкций парогенератора и других ключевых узлов, позволяющих уменьшить стоимость сооружения АЭС на базе БН-1200", - сказал Лихачев.
"Мы ожидаем, что в ближайшее время научно-технический совет "Росатома" утвердит рекомендации для принятия решения госкорпорацией "Росатом" по сооружению БН-1200 в качестве 5-го энергоблока Белоярской АЭС", - добавил он.
Ранее "Росатом" принял новую стратегию развития отечественной атомной энергетики. Ее базовым положением обозначен переход к двухкомпонентной ядерной энергетической системе, в которой энергоблоки АЭС с реакторами ВВЭР на тепловых нейтронах, составляющие основу современной атомной энергетики, будут эксплуатироваться в сочетании с энергоблоками с реакторами на быстрых нейтронах в так называемом замкнутом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ).
В ЗЯТЦ за счет расширенного воспроизводства ядерного "горючего", как считается, существенно возрастет топливная база атомной энергетики, а также появится возможность уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов. То есть тем самым можно будет решать две ключевые проблемы нынешней атомной энергетики - ресурсную, связанную с небезграничностью запасов природного урана, и экологическую, связанную с ростом объемов отработавшего ядерного топлива. Россия
, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства реакторов на быстрых нейтронах.
В настоящее время базовые технологии ЗЯТЦ в России отрабатываются при эксплуатации энергетического комплекса Белоярской АЭС (энергоблоки №№3 и 4 с "быстрыми" реакторами БН-600 и БН-800 с жидкометаллическим теплоносителем, натрием) в сочетании с существующими и создаваемыми производствами по изготовлению ядерного топлива, переработке отработавшего ядерного топлива и по обращению с ОЯТ и радиоактивными отходами.
Дальнейшим развитием технологии быстрых натриевых реакторов стала разработка проекта головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт с реактором на быстрых нейтронах и натриевым теплоносителем. Эта работа идет в рамках отраслевого проекта "Прорыв".