https://ria.ru/20210921/elektrobus-1751091652.html

В Москве загорелся электробус

В Москве загорелся электробус - РИА Новости, 21.09.2021

В Москве загорелся электробус

Электробус загорелся в Москве ночью, предварительная причина – короткое замыкание; это первый подобный случай за все время эксплуатации электробусов, сообщается РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:56

2021-09-21T10:56

2021-09-21T11:36

происшествия

развитие электротранспорта в россии

мосгортранс

москва

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Электробус загорелся в Москве ночью, предварительная причина – короткое замыкание; это первый подобный случай за все время эксплуатации электробусов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня ночью на дублёре Дмитровского шоссе… произошло возгорание электробуса, 2018 года выпуска. Это первый случай за все три года эксплуатации техники. Транспорт следовал техническим рейсом в парк без пассажиров", - говорится в сообщении.Отмечается, что машина обслуживалась в рамках контракта жизненного цикла, что означает долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, а также полное участие в разборе причин."Предварительная причина, по мнению производителя ("Камаз"): короткое замыкание электропроводки в приборной панели водителя, человеческий фактор пока не исключается. Что стоит сказать о безопасности: батарейные блоки были вовремя обесточены. Водитель электробуса прошёл необходимое обучение для работы на электробусе. Машина была застрахована", - дополняется в сообщении.Сообщается, что руководством Мосгортранса проводится тщательное служебное расследование, причины происшествия будут установлены специальной комиссией и производителем техники.

https://ria.ru/20210712/avtobus-1740941034.html

москва

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Эвакуация сгоревшего в Москве электробуса Электробус загорелся в Москве ночью, предварительная причина – короткое замыкание; это первый подобный случай за все время эксплуатации электробусов. 2021-09-21T10:56 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, развитие электротранспорта в россии, мосгортранс, москва