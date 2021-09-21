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В Москве загорелся электробус
В Москве загорелся электробус - РИА Новости, 21.09.2021
В Москве загорелся электробус
Электробус загорелся в Москве ночью, предварительная причина – короткое замыкание; это первый подобный случай за все время эксплуатации электробусов, сообщается РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:56
2021-09-21T11:36
происшествия
развитие электротранспорта в россии
мосгортранс
москва
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Электробус загорелся в Москве ночью, предварительная причина – короткое замыкание; это первый подобный случай за все время эксплуатации электробусов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня ночью на дублёре Дмитровского шоссе… произошло возгорание электробуса, 2018 года выпуска. Это первый случай за все три года эксплуатации техники. Транспорт следовал техническим рейсом в парк без пассажиров", - говорится в сообщении.Отмечается, что машина обслуживалась в рамках контракта жизненного цикла, что означает долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, а также полное участие в разборе причин."Предварительная причина, по мнению производителя ("Камаз"): короткое замыкание электропроводки в приборной панели водителя, человеческий фактор пока не исключается. Что стоит сказать о безопасности: батарейные блоки были вовремя обесточены. Водитель электробуса прошёл необходимое обучение для работы на электробусе. Машина была застрахована", - дополняется в сообщении.Сообщается, что руководством Мосгортранса проводится тщательное служебное расследование, причины происшествия будут установлены специальной комиссией и производителем техники.
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Эвакуация сгоревшего в Москве электробуса
Электробус загорелся в Москве ночью, предварительная причина – короткое замыкание; это первый подобный случай за все время эксплуатации электробусов.
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происшествия, развитие электротранспорта в россии, мосгортранс, москва
10:56 21.09.2021 (обновлено: 11:36 21.09.2021)
 
В Москве загорелся электробус

В Москве загорелся электробус, следовавший в парк, пострадавших нет

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Электробус загорелся в Москве ночью, предварительная причина – короткое замыкание; это первый подобный случай за все время эксплуатации электробусов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Сегодня ночью на дублёре Дмитровского шоссе… произошло возгорание электробуса, 2018 года выпуска. Это первый случай за все три года эксплуатации техники. Транспорт следовал техническим рейсом в парк без пассажиров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что машина обслуживалась в рамках контракта жизненного цикла, что означает долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, а также полное участие в разборе причин.
"Предварительная причина, по мнению производителя ("Камаз"): короткое замыкание электропроводки в приборной панели водителя, человеческий фактор пока не исключается. Что стоит сказать о безопасности: батарейные блоки были вовремя обесточены. Водитель электробуса прошёл необходимое обучение для работы на электробусе. Машина была застрахована", - дополняется в сообщении.
Сообщается, что руководством Мосгортранса проводится тщательное служебное расследование, причины происшествия будут установлены специальной комиссией и производителем техники.
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ПроисшествияРазвитие электротранспорта в РоссииМосгортрансМосква
 
 
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