https://ria.ru/20210921/elektrobus-1751091652.html
В Москве загорелся электробус
В Москве загорелся электробус - РИА Новости, 21.09.2021
В Москве загорелся электробус
Электробус загорелся в Москве ночью, предварительная причина – короткое замыкание; это первый подобный случай за все время эксплуатации электробусов, сообщается РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:56
2021-09-21T10:56
2021-09-21T11:36
происшествия
развитие электротранспорта в россии
мосгортранс
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751101440_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_ec851f46d931fecae0011cdb983d6fe7.jpg
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Электробус загорелся в Москве ночью, предварительная причина – короткое замыкание; это первый подобный случай за все время эксплуатации электробусов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."Сегодня ночью на дублёре Дмитровского шоссе… произошло возгорание электробуса, 2018 года выпуска. Это первый случай за все три года эксплуатации техники. Транспорт следовал техническим рейсом в парк без пассажиров", - говорится в сообщении.Отмечается, что машина обслуживалась в рамках контракта жизненного цикла, что означает долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, а также полное участие в разборе причин."Предварительная причина, по мнению производителя ("Камаз"): короткое замыкание электропроводки в приборной панели водителя, человеческий фактор пока не исключается. Что стоит сказать о безопасности: батарейные блоки были вовремя обесточены. Водитель электробуса прошёл необходимое обучение для работы на электробусе. Машина была застрахована", - дополняется в сообщении.Сообщается, что руководством Мосгортранса проводится тщательное служебное расследование, причины происшествия будут установлены специальной комиссией и производителем техники.
https://ria.ru/20210712/avtobus-1740941034.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751101440_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_af7f1e18c544acb153b717a90493d740.jpg
Эвакуация сгоревшего в Москве электробуса
Электробус загорелся в Москве ночью, предварительная причина – короткое замыкание; это первый подобный случай за все время эксплуатации электробусов.
2021-09-21T10:56
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, развитие электротранспорта в россии, мосгортранс, москва
10:56 21.09.2021 (обновлено: 11:36 21.09.2021)
В Москве загорелся электробус
В Москве загорелся электробус, следовавший в парк, пострадавших нет
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости.
Электробус загорелся в Москве
ночью, предварительная причина – короткое замыкание; это первый подобный случай за все время эксплуатации электробусов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"Сегодня ночью на дублёре Дмитровского шоссе… произошло возгорание электробуса, 2018 года выпуска. Это первый случай за все три года эксплуатации техники. Транспорт следовал техническим рейсом в парк без пассажиров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что машина обслуживалась в рамках контракта жизненного цикла, что означает долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, а также полное участие в разборе причин.
"Предварительная причина, по мнению производителя ("Камаз"): короткое замыкание электропроводки в приборной панели водителя, человеческий фактор пока не исключается. Что стоит сказать о безопасности: батарейные блоки были вовремя обесточены. Водитель электробуса прошёл необходимое обучение для работы на электробусе. Машина была застрахована", - дополняется в сообщении.
Сообщается, что руководством Мосгортранса
проводится тщательное служебное расследование, причины происшествия будут установлены специальной комиссией и производителем техники.