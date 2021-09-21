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https://ria.ru/20210921/ekonomika-1751145100.html
Путин заявил о преодолении спада в экономике
Путин заявил о преодолении спада в экономике - РИА Новости, 21.09.2021
Путин заявил о преодолении спада в экономике
Россия полностью преодолела спад в экономике, вызванный пандемией коронавируса, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:04
2021-09-21T18:52
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия полностью преодолела спад в экономике, вызванный пандемией коронавируса, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством Центрального банка.Президент пояснил, что по итогам семи месяцев 2021 года ВВП страны вышел на докризисный уровень, индустриальный рост составил 4,4 процента, объем вложений в основной капитал за первое полугодие вырос на 7,3 процента по сравнению с прошлогодними показателями.Говоря о занятости, глава государства отметил ее восстановление до уровня 2019 года, но указал, что в некоторых регионах высоким остается уровень безработицы среди молодежи и людей с ограничениями по здоровью.Путин призвал на посткризисном этапе сформировать модель устойчивого экономического развития, которая бы максимально широко охватывала отрасли и регионы.Глава государства поручил к 2024 году обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения и повысить качество его работы.Кроме того, к этому же сроку необходимо отказаться от третьих смен для учащихся, для чего нужно строить новые школы и проводить капитальный ремонт в уже существующих зданиях.Путин также напомнил о поручении ускорить ликвидацию свалок в черте городов к концу 2023 года и указал, что деньги на это нужно заложить в бюджет.Президент подчеркнул, что достичь поставленные национальные цели можно только в том случае, если правительство, регионы, бизнес и новый состав Госдумы будут работать слаженно. При этом ответственность каждого уровня власти должна быть четко закреплена, заключил глава государства.
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Путин: "Российская экономика восстановилась"
Россия полностью преодолела спад в экономике, вызванный пандемией коронавируса, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством Центрального банка.
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экономика, владимир путин, россия
15:04 21.09.2021 (обновлено: 18:52 21.09.2021)
 
Путин заявил о преодолении спада в экономике

Путин: российская экономика восстановилась после пандемии коронавируса

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия полностью преодолела спад в экономике, вызванный пандемией коронавируса, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством Центрального банка.

"Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили "в целом восстановилась" — сегодня можно уже сказать, что восстановилась".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой
Владимир Путин
Президент пояснил, что по итогам семи месяцев 2021 года ВВП страны вышел на докризисный уровень, индустриальный рост составил 4,4 процента, объем вложений в основной капитал за первое полугодие вырос на 7,3 процента по сравнению с прошлогодними показателями.
Говоря о занятости, глава государства отметил ее восстановление до уровня 2019 года, но указал, что в некоторых регионах высоким остается уровень безработицы среди молодежи и людей с ограничениями по здоровью.
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Путин призвал на посткризисном этапе сформировать модель устойчивого экономического развития, которая бы максимально широко охватывала отрасли и регионы.

"Уже к 2024 году мы должны добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям. В связи с этим федеральный бюджет на ближайшие три года является определяющим, требует максимальной проработанности, концентрации сил и средств на основных, стратегически значимых для нас направлениях. В том числе это касается таких задач, как повышение продолжительности жизни — одного из ключевых показателей, снижение бедности, в социальной сфере то же самое, улучшение экологии и среды для жизни".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи по видеосвязи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой
Владимир Путин
Глава государства поручил к 2024 году обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения и повысить качество его работы.
Кроме того, к этому же сроку необходимо отказаться от третьих смен для учащихся, для чего нужно строить новые школы и проводить капитальный ремонт в уже существующих зданиях.
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Путин также напомнил о поручении ускорить ликвидацию свалок в черте городов к концу 2023 года и указал, что деньги на это нужно заложить в бюджет.
Президент подчеркнул, что достичь поставленные национальные цели можно только в том случае, если правительство, регионы, бизнес и новый состав Госдумы будут работать слаженно. При этом ответственность каждого уровня власти должна быть четко закреплена, заключил глава государства.
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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