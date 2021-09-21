https://ria.ru/20210921/ekonomika-1751145100.html

Путин заявил о преодолении спада в экономике

Путин заявил о преодолении спада в экономике - РИА Новости, 21.09.2021

Путин заявил о преодолении спада в экономике

Россия полностью преодолела спад в экономике, вызванный пандемией коронавируса, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T15:04

2021-09-21T15:04

2021-09-21T18:52

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия полностью преодолела спад в экономике, вызванный пандемией коронавируса, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством Центрального банка.Президент пояснил, что по итогам семи месяцев 2021 года ВВП страны вышел на докризисный уровень, индустриальный рост составил 4,4 процента, объем вложений в основной капитал за первое полугодие вырос на 7,3 процента по сравнению с прошлогодними показателями.Говоря о занятости, глава государства отметил ее восстановление до уровня 2019 года, но указал, что в некоторых регионах высоким остается уровень безработицы среди молодежи и людей с ограничениями по здоровью.Путин призвал на посткризисном этапе сформировать модель устойчивого экономического развития, которая бы максимально широко охватывала отрасли и регионы.Глава государства поручил к 2024 году обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения и повысить качество его работы.Кроме того, к этому же сроку необходимо отказаться от третьих смен для учащихся, для чего нужно строить новые школы и проводить капитальный ремонт в уже существующих зданиях.Путин также напомнил о поручении ускорить ликвидацию свалок в черте городов к концу 2023 года и указал, что деньги на это нужно заложить в бюджет.Президент подчеркнул, что достичь поставленные национальные цели можно только в том случае, если правительство, регионы, бизнес и новый состав Госдумы будут работать слаженно. При этом ответственность каждого уровня власти должна быть четко закреплена, заключил глава государства.

https://ria.ru/20210809/rubl-1744977125.html

https://ria.ru/20210921/pandemiya-1751080545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин: "Российская экономика восстановилась" Россия полностью преодолела спад в экономике, вызванный пандемией коронавируса, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством Центрального банка. 2021-09-21T15:04 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, владимир путин, россия