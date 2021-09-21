https://ria.ru/20210921/ekonomika-1751145100.html
Путин заявил о преодолении спада в экономике
Путин заявил о преодолении спада в экономике - РИА Новости, 21.09.2021
Путин заявил о преодолении спада в экономике
Россия полностью преодолела спад в экономике, вызванный пандемией коронавируса, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T15:04
2021-09-21T15:04
2021-09-21T18:52
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия полностью преодолела спад в экономике, вызванный пандемией коронавируса, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством Центрального банка.Президент пояснил, что по итогам семи месяцев 2021 года ВВП страны вышел на докризисный уровень, индустриальный рост составил 4,4 процента, объем вложений в основной капитал за первое полугодие вырос на 7,3 процента по сравнению с прошлогодними показателями.Говоря о занятости, глава государства отметил ее восстановление до уровня 2019 года, но указал, что в некоторых регионах высоким остается уровень безработицы среди молодежи и людей с ограничениями по здоровью.Путин призвал на посткризисном этапе сформировать модель устойчивого экономического развития, которая бы максимально широко охватывала отрасли и регионы.Глава государства поручил к 2024 году обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения и повысить качество его работы.Кроме того, к этому же сроку необходимо отказаться от третьих смен для учащихся, для чего нужно строить новые школы и проводить капитальный ремонт в уже существующих зданиях.Путин также напомнил о поручении ускорить ликвидацию свалок в черте городов к концу 2023 года и указал, что деньги на это нужно заложить в бюджет.Президент подчеркнул, что достичь поставленные национальные цели можно только в том случае, если правительство, регионы, бизнес и новый состав Госдумы будут работать слаженно. При этом ответственность каждого уровня власти должна быть четко закреплена, заключил глава государства.
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Путин: "Российская экономика восстановилась"
Россия полностью преодолела спад в экономике, вызванный пандемией коронавируса, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства и руководством Центрального банка.
2021-09-21T15:04
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экономика, владимир путин, россия
15:04 21.09.2021 (обновлено: 18:52 21.09.2021)
Путин заявил о преодолении спада в экономике
Путин: российская экономика восстановилась после пандемии коронавируса
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Россия
полностью преодолела спад в экономике, вызванный пандемией коронавируса, заявил Владимир Путин
на совещании с членами правительства и руководством Центрального банка.
"Несмотря на общую нестабильную ситуацию в глобальной экономике, сложные процессы на мировых рынках, российская экономика восстановилась. Совсем недавно мы еще говорили "в целом восстановилась" — сегодня можно уже сказать, что восстановилась".
Президент пояснил, что по итогам семи месяцев 2021 года ВВП страны вышел на докризисный уровень, индустриальный рост составил 4,4 процента, объем вложений в основной капитал за первое полугодие вырос на 7,3 процента по сравнению с прошлогодними показателями.
Говоря о занятости, глава государства отметил ее восстановление до уровня 2019 года, но указал, что в некоторых регионах высоким остается уровень безработицы среди молодежи и людей с ограничениями по здоровью.
Путин призвал на посткризисном этапе сформировать модель устойчивого экономического развития, которая бы максимально широко охватывала отрасли и регионы.
"Уже к 2024 году мы должны добиться значимого, заметного прогресса по всем национальным целям. В связи с этим федеральный бюджет на ближайшие три года является определяющим, требует максимальной проработанности, концентрации сил и средств на основных, стратегически значимых для нас направлениях. В том числе это касается таких задач, как повышение продолжительности жизни — одного из ключевых показателей, снижение бедности, в социальной сфере то же самое, улучшение экологии и среды для жизни".
Глава государства поручил к 2024 году обеспечить стопроцентную доступность первичного звена здравоохранения и повысить качество его работы.
Кроме того, к этому же сроку необходимо отказаться от третьих смен для учащихся, для чего нужно строить новые школы и проводить капитальный ремонт в уже существующих зданиях.
Путин также напомнил о поручении ускорить ликвидацию свалок в черте городов к концу 2023 года и указал, что деньги на это нужно заложить в бюджет.
Президент подчеркнул, что достичь поставленные национальные цели можно только в том случае, если правительство, регионы, бизнес и новый состав Госдумы будут работать слаженно. При этом ответственность каждого уровня власти должна быть четко закреплена, заключил глава государства.