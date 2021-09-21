https://ria.ru/20210921/edinaya_rossiya-1751136555.html
Источник рассказал о планах первой пятерки "Единой России" на выборах в ГД
Источник рассказал о планах первой пятерки "Единой России" на выборах в ГД - РИА Новости, 21.09.2021
Источник рассказал о планах первой пятерки "Единой России" на выборах в ГД
Из федеральной пятерки "Единой России" в новый созыв Госдумы, скорее всего, пойдет детский омбудсмен Анна Кузнецова, вряд ли пойдут главы МИД и Минобороны... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T14:26
2021-09-21T14:26
2021-09-21T14:40
выборы в государственную думу
политика
сергей шойгу
единая россия
госдума рф
сергей лавров
елена шмелева
анна кузнецова
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МОСКВА, 21 сен - РИА. Из федеральной пятерки "Единой России" в новый созыв Госдумы, скорее всего, пойдет детский омбудсмен Анна Кузнецова, вряд ли пойдут главы МИД и Минобороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу, а врач Денис Проценко и глава "Сириуса" Елена Шмелева "под вопросом", заявил РИА Новости источник, близкий к партии."Скорее всего пойдет Кузнецова. Шойгу и Лавров - точно нет. Проценко и Шмелева пока под вопросом", - сказал источник.Выборы прошли 17-19 сентября. Согласно данным ЦИК после обработки 100% протоколов, представители восьми партий прошли в восьмой созыв Госдумы. По федеральному округу, кроме победившей "Единой России", в Госдуму прошли КПРФ, "Справедливая Россия - За правду", ЛДПР и "Новые люди". Кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в ГД.
https://ria.ru/20210919/vybory_gosduma-1749875690.html
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политика, сергей шойгу, единая россия, госдума рф, сергей лавров, елена шмелева, анна кузнецова, денис проценко
14:26 21.09.2021 (обновлено: 14:40 21.09.2021)
Источник рассказал о планах первой пятерки "Единой России" на выборах в ГД
Источник: Лавров и Шойгу вряд ли пойдут в ГД нового созыва, Кузнецова, скорее всего, идет