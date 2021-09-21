https://ria.ru/20210921/dtp-1751081969.html

В Омске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

В Омске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 21.09.2021

В Омске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Микроавтобус опрокинулся на бок в кювет в Омске после того, как в него врезалась иномарка, вылетевшая на встречную полосу, пострадали четверо, сообщили в УМВД... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T10:00

2021-09-21T10:00

2021-09-21T10:00

происшествия

омск

омская область

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ОМСК, 21 сен - РИА Новости. Микроавтобус опрокинулся на бок в кювет в Омске после того, как в него врезалась иномарка, вылетевшая на встречную полосу, пострадали четверо, сообщили в УМВД по Омской области.Информация о столкновении автобуса и иномарки в Омске поступила в Госавтоинспекцию 20 сентября в 15.44 по местному времени (12:44 по мск), сообщается на сайте УМВД по Омской области во вторник."Водитель автомобиля Toyota Estima, мужчина 1993 года рождения, в районе 6 километра Черлакского тракта не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом "ГАЗ Луидор", - говорится в сообщении УМВД.От удара микроавтобус, ехавший по маршруту "Омск-Оконешниково", опрокинулся в кювет.В салоне автобуса ехали 15 пассажиров, в результате столкновения пострадали водитель Toyota и пассажиры микроавтобуса - девушки 17 и 18 лет и 38-летняя женщина. Все четверо доставлены в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются, ход проверки взяла на контроль прокуратура Омской области.

https://ria.ru/20210921/dtp-1751077313.html

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омск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, омск, омская область