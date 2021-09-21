https://ria.ru/20210921/dtp-1751081969.html
В Омске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
В Омске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 21.09.2021
В Омске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
Микроавтобус опрокинулся на бок в кювет в Омске после того, как в него врезалась иномарка, вылетевшая на встречную полосу, пострадали четверо, сообщили в УМВД... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T10:00
2021-09-21T10:00
2021-09-21T10:00
происшествия
омск
омская область
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ОМСК, 21 сен - РИА Новости. Микроавтобус опрокинулся на бок в кювет в Омске после того, как в него врезалась иномарка, вылетевшая на встречную полосу, пострадали четверо, сообщили в УМВД по Омской области.Информация о столкновении автобуса и иномарки в Омске поступила в Госавтоинспекцию 20 сентября в 15.44 по местному времени (12:44 по мск), сообщается на сайте УМВД по Омской области во вторник."Водитель автомобиля Toyota Estima, мужчина 1993 года рождения, в районе 6 километра Черлакского тракта не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом "ГАЗ Луидор", - говорится в сообщении УМВД.От удара микроавтобус, ехавший по маршруту "Омск-Оконешниково", опрокинулся в кювет.В салоне автобуса ехали 15 пассажиров, в результате столкновения пострадали водитель Toyota и пассажиры микроавтобуса - девушки 17 и 18 лет и 38-летняя женщина. Все четверо доставлены в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются, ход проверки взяла на контроль прокуратура Омской области.
https://ria.ru/20210921/dtp-1751077313.html
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происшествия, омск, омская область
В Омске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
В Омске автобус опрокинулся на бок после ДТП, пострадали четыре человека
ОМСК, 21 сен - РИА Новости.
Микроавтобус опрокинулся на бок в кювет в Омске
после того, как в него врезалась иномарка, вылетевшая на встречную полосу, пострадали четверо, сообщили в УМВД по Омской области
.
Информация о столкновении автобуса и иномарки в Омске поступила в Госавтоинспекцию 20 сентября в 15.44 по местному времени (12:44 по мск), сообщается на сайте УМВД по Омской области во вторник.
"Водитель автомобиля Toyota Estima, мужчина 1993 года рождения, в районе 6 километра Черлакского тракта не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом "ГАЗ Луидор", - говорится в сообщении УМВД.
От удара микроавтобус, ехавший по маршруту "Омск-Оконешниково", опрокинулся в кювет.
В салоне автобуса ехали 15 пассажиров, в результате столкновения пострадали водитель Toyota и пассажиры микроавтобуса - девушки 17 и 18 лет и 38-летняя женщина. Все четверо доставлены в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются, ход проверки взяла на контроль прокуратура Омской области.