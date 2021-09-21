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В Ростовской области два человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом - РИА Новости, 21.09.2021
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом
Два человека погибли и трое пострадали при столкновении фуры с пассажирским микроавтобусом в Новошахтинске Ростовской области, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T09:11
2021-09-21T09:11
2021-09-21T09:11
происшествия
ростовская область
новошахтинск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали при столкновении фуры с пассажирским микроавтобусом в Новошахтинске Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла на автодороге между поселками Красный и Самбек. По предварительной информации, водитель фуры Volvo был пьян, не справился с управлением и столкнулся с частным пассажирским микроавтобусом, в котором ехали 17 человек.Все пострадавшие госпитализированы.
ростовская область
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происшествия, ростовская область, новошахтинск
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом
Фура столкнулась с микроавтобусом в Ростовской области, два человека погибли