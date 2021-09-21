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В Ростовской области два человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом - РИА Новости, 21.09.2021

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом

Два человека погибли и трое пострадали при столкновении фуры с пассажирским микроавтобусом в Новошахтинске Ростовской области, сообщил журналистам представитель РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T09:11

2021-09-21T09:11

2021-09-21T09:11

происшествия

ростовская область

новошахтинск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен - РИА Новости. Два человека погибли и трое пострадали при столкновении фуры с пассажирским микроавтобусом в Новошахтинске Ростовской области, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по региону.Авария произошла на автодороге между поселками Красный и Самбек. По предварительной информации, водитель фуры Volvo был пьян, не справился с управлением и столкнулся с частным пассажирским микроавтобусом, в котором ехали 17 человек.Все пострадавшие госпитализированы.

ростовская область

новошахтинск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ростовская область, новошахтинск