https://ria.ru/20210921/dtp-1751066881.html
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 21.09.2021
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус с 17 пассажирами попал в аварию в Ростовской области, двое погибли, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T01:54
2021-09-21T01:54
2021-09-21T01:54
происшествия
ростовская область
новошахтинск
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Микроавтобус с 17 пассажирами попал в аварию в Ростовской области, двое погибли, сообщается на сайте "МВД Медиа".По предварительным данным, вечером в понедельник в Новошахтинске водитель фуры Volvo не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes, в котором было 17 человек. Добавляется, что водитель фуры был пьян.Все пострадавшие госпитализированы, подчеркивается в сообщении.
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происшествия, ростовская область, новошахтинск
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус столкнулся с фурой в Ростовской области, два человека погибли