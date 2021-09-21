https://ria.ru/20210921/dtp-1751066881.html

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 21.09.2021

В Ростовской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Микроавтобус с 17 пассажирами попал в аварию в Ростовской области, двое погибли, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T01:54

2021-09-21T01:54

2021-09-21T01:54

происшествия

ростовская область

новошахтинск

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Микроавтобус с 17 пассажирами попал в аварию в Ростовской области, двое погибли, сообщается на сайте "МВД Медиа".По предварительным данным, вечером в понедельник в Новошахтинске водитель фуры Volvo не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes, в котором было 17 человек. Добавляется, что водитель фуры был пьян.Все пострадавшие госпитализированы, подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210920/tatarstan-1751049281.html

ростовская область

новошахтинск

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2021

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происшествия, ростовская область, новошахтинск