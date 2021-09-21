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В Ростовской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 21.09.2021
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус с 17 пассажирами попал в аварию в Ростовской области, двое погибли, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T01:54
2021-09-21T01:54
происшествия
ростовская область
новошахтинск
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Микроавтобус с 17 пассажирами попал в аварию в Ростовской области, двое погибли, сообщается на сайте "МВД Медиа".По предварительным данным, вечером в понедельник в Новошахтинске водитель фуры Volvo не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes, в котором было 17 человек. Добавляется, что водитель фуры был пьян.Все пострадавшие госпитализированы, подчеркивается в сообщении.
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происшествия, ростовская область, новошахтинск
01:54 21.09.2021
 
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Микроавтобус столкнулся с фурой в Ростовской области, два человека погибли

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция и скорая помощь
Полиция и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Микроавтобус с 17 пассажирами попал в аварию в Ростовской области, двое погибли, сообщается на сайте "МВД Медиа".
По предварительным данным, вечером в понедельник в Новошахтинске водитель фуры Volvo не справился с управлением и столкнулся с пассажирским микроавтобусом Mercedes, в котором было 17 человек. Добавляется, что водитель фуры был пьян.
"В результате ДТП двое пассажиров микроавтобуса от полученных травм скончались на месте. На данный момент имеются сведения еще о трех пострадавших, находившихся в салоне микроавтобуса", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие госпитализированы, подчеркивается в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
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ПроисшествияРостовская областьНовошахтинск
 
 
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