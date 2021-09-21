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На пляжах Италии начали использовать дроны для выявления заболевших
На пляжах Италии начали использовать дроны для выявления заболевших - РИА Новости, 21.09.2021
На пляжах Италии начали использовать дроны для выявления заболевших
В Италии для выявления больных коронавирусом начали использовать дроны, они патрулируют пляжи и автоматически измеряют температуру у отдыхающих, сообщает... РИА Новости, 21.09.2021
2021-09-21T18:26
2021-09-21T18:26
2021-09-21T18:26
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Италии для выявления больных коронавирусом начали использовать дроны, они патрулируют пляжи и автоматически измеряют температуру у отдыхающих, сообщает "Турпром".Первых экспериментальных "летучих медиков" запустили на пляжах Остии в пригороде Рима. Устройства, находясь на высоте не менее 30 метров от отдыхающих, автоматически определяют их температуру.Если она повышена, дрон идентифицирует потенциального зараженного и передает сигнал врачам, которые сразу же прибывают на место. В спорных ситуациях туриста забирают в медцентр для тестирования на COVID-19.Уточняется, что эффективен такой дрон только в хорошую погоду: в дождливые и ветреные дни патрулировать пляжи он не может.
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италия, рим, новости - туризм, туристы, пляжи, коронавирус covid-19, технологии, отдых на море