https://ria.ru/20210921/drony-1751146113.html

На пляжах Италии начали использовать дроны для выявления заболевших

На пляжах Италии начали использовать дроны для выявления заболевших - РИА Новости, 21.09.2021

На пляжах Италии начали использовать дроны для выявления заболевших

В Италии для выявления больных коронавирусом начали использовать дроны, они патрулируют пляжи и автоматически измеряют температуру у отдыхающих, сообщает... РИА Новости, 21.09.2021

2021-09-21T18:26

2021-09-21T18:26

2021-09-21T18:26

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. В Италии для выявления больных коронавирусом начали использовать дроны, они патрулируют пляжи и автоматически измеряют температуру у отдыхающих, сообщает "Турпром".Первых экспериментальных "летучих медиков" запустили на пляжах Остии в пригороде Рима. Устройства, находясь на высоте не менее 30 метров от отдыхающих, автоматически определяют их температуру.Если она повышена, дрон идентифицирует потенциального зараженного и передает сигнал врачам, которые сразу же прибывают на место. В спорных ситуациях туриста забирают в медцентр для тестирования на COVID-19.Уточняется, что эффективен такой дрон только в хорошую погоду: в дождливые и ветреные дни патрулировать пляжи он не может.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

италия, рим, новости - туризм, туристы, пляжи, коронавирус covid-19, технологии, отдых на море